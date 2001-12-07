Раздел: Экономика
Стало известно, какие товары подешевеют к новогодним праздникам
Традиционно, некоторые продукты становятся дешевле перед Новым годом.
Несмотря на рост инфляции, некоторые продукты начнут дешеветь к новогодним и рождественским праздникам. В первую очередь, подешевеют мандарины и другие цитрусовые. Также украинцы смогут купить алкоголь по акционным ценам и сэкономить на икре.
Об этом сообщила генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Эксперт порекомендовал гражданам ждать акций и выгодных предложений торговых сетей. Сегодня не удается наблюдать разные выгодные акции в магазинах и супермаркетах. Торговые сети предполагают невысокий спрос на разную продукцию, поэтому не готовы предлагать низкие цены на популярные товары.
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По мнению эксперта, в преддверии Нового года, икра и алкогольные напитки могут подешеветь на 40% благодаря выгодным акциям.
Несмотря на рост инфляции, некоторые продукты начнут дешеветь к новогодним и рождественским праздникам. В первую очередь, подешевеют мандарины и другие цитрусовые. Также украинцы смогут купить алкоголь по акционным ценам и сэкономить на икре.
Об этом сообщила генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Эксперт порекомендовал гражданам ждать акций и выгодных предложений торговых сетей. Сегодня не удается наблюдать разные выгодные акции в магазинах и супермаркетах. Торговые сети предполагают невысокий спрос на разную продукцию, поэтому не готовы предлагать низкие цены на популярные товары.
Читайте также: Как украсили Киев к новогодним праздникам. Фото
По мнению эксперта, в преддверии Нового года, икра и алкогольные напитки могут подешеветь на 40% благодаря выгодным акциям.
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