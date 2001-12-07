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Раздел: Экономика  
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Стало известно, какие товары подешевеют к новогодним праздникам

Стало известно, какие товары подешевеют к новогодним праздникамТрадиционно, некоторые продукты становятся дешевле перед Новым годом.

Несмотря на рост инфляции, некоторые продукты начнут дешеветь к новогодним и рождественским праздникам. В первую очередь, подешевеют мандарины и другие цитрусовые. Также украинцы смогут купить алкоголь по акционным ценам и сэкономить на икре.

Об этом сообщила генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Эксперт порекомендовал гражданам ждать акций и выгодных предложений торговых сетей. Сегодня не удается наблюдать разные выгодные акции в магазинах и супермаркетах. Торговые сети предполагают невысокий спрос на разную продукцию, поэтому не готовы предлагать низкие цены на популярные товары.

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По мнению эксперта, в преддверии Нового года, икра и алкогольные напитки могут подешеветь на 40% благодаря выгодным акциям.
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 Теги: Новый год, праздники, цена

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Сегодня, 19:26 » Автор: Едгар Букмирза
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