» » Стоимость автогаза на украинских заправках снизилась
Раздел: Экономика  
0

Стоимость автогаза на украинских заправках снизилась

Стоимость автогаза на украинских заправках снизиласьСредние цены на сжиженный газ снизились до 14,5 грн/л.

За последние сутки стоимость сжиженного газа на украинских заправках снизилась на 10-50 коп./л. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает liga.net со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании UPECO.

На АЗС ГК Приват и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП Барс автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.

В регионах LPG дешевел на АЗС Параллели, Укргаздобычи, Neftek, Род-Ник и Рур Групп и других операторов.

Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.

Читайте также: Доллар и евро подорожали в обменниках

Цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автогаз, цены

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
     93
     0

Похожие новости по теме

Цены на автогаз снизились Цены на автогаз снизились

Розничные цены на сжиженный газ по состоянию на 5 ноября снизились в среднем до 15,46 грн/литр.

В Украине изменились цены на автогаз В Украине изменились цены на автогаз

Стоимость газа снижалась в регионах на 10-60 коп./л.

В Украине продолжается снижение цен на автогаз В Украине продолжается снижение цен на автогаз

Средняя стоимость сжиженного газа в рознице снизилась до отметки 14,09 грн/л.

АЗС снова обвалили цены на автогаз АЗС снова обвалили цены на автогаз

Средняя стоимость сжиженного газа по Украине снизилась до отметки 14,17 грн/л.

Оптовые цены на автогаз резко снизились Оптовые цены на автогаз резко снизились

Автогаз в опте подешевел почти на 2 тыс. грн/т.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх