Раздел: Экономика
Стоимость автогаза на украинских заправках снизилась
Средние цены на сжиженный газ снизились до 14,5 грн/л.
За последние сутки стоимость сжиженного газа на украинских заправках снизилась на 10-50 коп./л. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает liga.net со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании UPECO.
На АЗС ГК Приват и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП Барс автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.
В регионах LPG дешевел на АЗС Параллели, Укргаздобычи, Neftek, Род-Ник и Рур Групп и других операторов.
Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.
Читайте также: Доллар и евро подорожали в обменниках
Цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.
За последние сутки стоимость сжиженного газа на украинских заправках снизилась на 10-50 коп./л. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает liga.net со ссылкой на мониторинг консалтинговой компании UPECO.
На АЗС ГК Приват и Shell в Киеве цены снизились на АЗС 20-24 коп./л до 14,65-14,40 грн/л. Кроме того, на столичных АГЗП Барс автогаз подешевел на 39 коп./л до 14,30 грн/л.
В регионах LPG дешевел на АЗС Параллели, Укргаздобычи, Neftek, Род-Ник и Рур Групп и других операторов.
Таким образом по состоянию на 13 декабря средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 14,51 грн/л.
Читайте также: Доллар и евро подорожали в обменниках
Цены на автогаз на заправках начали снижение 9 ноября. За указанный период сжиженный газ в рознице подешевел на 1,8 грн/л или на 11,1%.
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