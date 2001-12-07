Раздел: Экономика
Стал известен средний доход переселенца в Украине
По его словам, занятость переселенцев значительно снизилась.
Средний доход внутренне перемещенного лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен. Об этом на презентации результатов исследования ситуации с переселенцами сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, за последнее время занятость ВПЛ снизилась и составляет 43%.
"Так же я вижу, что сейчас 2187 грн - составляет средний доход ВПЛ", - сказал Тука.
В презентованном отчете говорится, что в сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55％) не превышает 5 тысяч гривен.
По словам главы представительства Международной организации по миграции в Украине Лотара Вайса, во время исследования было опрошено около 6 тысяч человек.
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"В сентябре 2018 состоялся последний уровень опроса, мы опросили лично более 2400 респондентов. Мы по телефону опросили более 4 тысяч респондентов. Каждый пятый ВПЛ заявляет, что они полностью или частично интегрированы в те общины, в которых они проживают", - сказал он.
Средний доход внутренне перемещенного лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен. Об этом на презентации результатов исследования ситуации с переселенцами сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, за последнее время занятость ВПЛ снизилась и составляет 43%.
"Так же я вижу, что сейчас 2187 грн - составляет средний доход ВПЛ", - сказал Тука.
В презентованном отчете говорится, что в сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55％) не превышает 5 тысяч гривен.
По словам главы представительства Международной организации по миграции в Украине Лотара Вайса, во время исследования было опрошено около 6 тысяч человек.
Читайте также: В работе ПриватБанка произошел сбой
"В сентябре 2018 состоялся последний уровень опроса, мы опросили лично более 2400 респондентов. Мы по телефону опросили более 4 тысяч респондентов. Каждый пятый ВПЛ заявляет, что они полностью или частично интегрированы в те общины, в которых они проживают", - сказал он.
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