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Раздел: Экономика  
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Стал известен средний доход переселенца в Украине

Стал известен средний доход переселенца в УкраинеПо его словам, занятость переселенцев значительно снизилась.

Средний доход внутренне перемещенного лица (ВПЛ) составляет 2187 гривен. Об этом на презентации результатов исследования ситуации с переселенцами сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за последнее время занятость ВПЛ снизилась и составляет 43%.

"Так же я вижу, что сейчас 2187 грн - составляет средний доход ВПЛ", - сказал Тука.

В презентованном отчете говорится, что в сентябре 2018 года среднемесячный доход большинства домохозяйств ВПЛ (55％) не превышает 5 тысяч гривен.

По словам главы представительства Международной организации по миграции в Украине Лотара Вайса, во время исследования было опрошено около 6 тысяч человек.

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"В сентябре 2018 состоялся последний уровень опроса, мы опросили лично более 2400 респондентов. Мы по телефону опросили более 4 тысяч респондентов. Каждый пятый ВПЛ заявляет, что они полностью или частично интегрированы в те общины, в которых они проживают", - сказал он.
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 Теги: переселенцы, доходы

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Сегодня, 13:09 » Автор: Богдан Процив
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