Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев

Потребители начали получать платежки с огромными задолженностями.



Бытовые потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев.



Об этом пишет интернет-издание



Это связано с решением Верховного Суда от 27 ноября, который отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В феврале 2016 года правительство Арсения Яценюка установило их на уровне 4,4 кубометра на человека, позже при Владимире Гройсмане норму снизили до 3,3 кубометра.



Документы, устанавливающие данные нормы, были признаны противоправными и недействительными в связи с нарушением регламента Кабинета министров при их утверждении. Речь идет, в частности, о "несоблюдении принципов государственной регуляторной политики (предсказуемости, плановости, обоснованности), отсутствии анализа регуляторного влияния акта, нарушении требований относительно обнародования регуляторного акта и документа, содержащего анализ его регуляторного влияния, отсутствии согласования акта с Государственной регуляторной службой Украины".



В связи с отменой данных норм, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 6 кубометров на одного человека в месяц соответственно.



В связи с этим пользователи начали получать платежки с огромными задолженностями.



Заявления об изменениях норм потребления газа сделали и в облгазсбутах (ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Криворожгаз"). В частности, там заявили, что в настоящее время расчеты ежемесячных объемов потребления для клиентов осуществляются уже с учетом решения Верховного суда.



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"Что касается пересчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", – говорится в официальном заявлении ПАО "Николаевгаз". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Бытовые потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцев.Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина" Это связано с решением Верховного Суда от 27 ноября, который отменил действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В феврале 2016 года правительство Арсения Яценюка установило их на уровне 4,4 кубометра на человека, позже при Владимире Гройсмане норму снизили до 3,3 кубометра.Документы, устанавливающие данные нормы, были признаны противоправными и недействительными в связи с нарушением регламента Кабинета министров при их утверждении. Речь идет, в частности, о "несоблюдении принципов государственной регуляторной политики (предсказуемости, плановости, обоснованности), отсутствии анализа регуляторного влияния акта, нарушении требований относительно обнародования регуляторного акта и документа, содержащего анализ его регуляторного влияния, отсутствии согласования акта с Государственной регуляторной службой Украины".В связи с отменой данных норм, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 6 кубометров на одного человека в месяц соответственно.В связи с этим пользователи начали получать платежки с огромными задолженностями.Заявления об изменениях норм потребления газа сделали и в облгазсбутах (ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Криворожгаз"). В частности, там заявили, что в настоящее время расчеты ежемесячных объемов потребления для клиентов осуществляются уже с учетом решения Верховного суда."Что касается пересчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", – говорится в официальном заявлении ПАО "Николаевгаз".





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