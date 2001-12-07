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Раздел: Экономика  
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Украина поднялась в глобальном Индексе процветания

Украина поднялась в глобальном Индексе процветанияУкраина демонстрирует хорошие результаты в области образования и личной свободы и низкие - в сфере здравоохранения.

Украина поднялась на одну строчку в глобальном Индексе процветания, составленном международным аналитическим центром Legatum Institute.

По сравнению с предыдущим результатом, Украина поднялась на одну позицию - со 112 на 111 из 149 стран. Тем не менее, в 2006 года Украина снизилась в рейтинге на 17 ступенек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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"В рейтинге Porsperity Pillar Ukraine демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения. Наиболее позитивное изменение по сравнению с прошлым годом - в увеличении личной свободы на 5 позиций, тогда как в естественной среде они снизились на 5 позиций", - говорится в отчете.

Украина поднялась в глобальном Индексе процветания
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 Теги: индекс процветания

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Сегодня, 14:39 » Автор: Богдан Процив
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