Раздел: Экономика
Украина поднялась в глобальном Индексе процветания
Украина демонстрирует хорошие результаты в области образования и личной свободы и низкие - в сфере здравоохранения.
Украина поднялась на одну строчку в глобальном Индексе процветания, составленном международным аналитическим центром Legatum Institute.
По сравнению с предыдущим результатом, Украина поднялась на одну позицию - со 112 на 111 из 149 стран. Тем не менее, в 2006 года Украина снизилась в рейтинге на 17 ступенек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
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"В рейтинге Porsperity Pillar Ukraine демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения. Наиболее позитивное изменение по сравнению с прошлым годом - в увеличении личной свободы на 5 позиций, тогда как в естественной среде они снизились на 5 позиций", - говорится в отчете.
Украина поднялась на одну строчку в глобальном Индексе процветания, составленном международным аналитическим центром Legatum Institute.
По сравнению с предыдущим результатом, Украина поднялась на одну позицию - со 112 на 111 из 149 стран. Тем не менее, в 2006 года Украина снизилась в рейтинге на 17 ступенек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Читайте также: На приобретение ВТБ Банка претендуют три украинских банка
"В рейтинге Porsperity Pillar Ukraine демонстрирует лучшие результаты в области образования и личной свободы и самые низкие показатели в сфере здравоохранения. Наиболее позитивное изменение по сравнению с прошлым годом - в увеличении личной свободы на 5 позиций, тогда как в естественной среде они снизились на 5 позиций", - говорится в отчете.
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