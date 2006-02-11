Раздел: Экономика
Доллар в обменниках подорожал
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 9,41 коп., курс покупки - на 9,36 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро пятницы, 15 февраля, повысился по сравнению с 14 февраля на 9,41 коп. до 27,3583 UAH/USD, курс покупки - на 9,36 коп. до 27,0709 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 5,65 коп. до 30,4523 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,31 коп. до 30,9906 UAH/EUR.
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Ранее глава Совета Национального банка Украины выступил за более активную скупку валюты.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро пятницы, 15 февраля, повысился по сравнению с 14 февраля на 9,41 коп. до 27,3583 UAH/USD, курс покупки - на 9,36 коп. до 27,0709 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 5,65 коп. до 30,4523 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,31 коп. до 30,9906 UAH/EUR.
Читайте также: Минрегион назвал среднюю стоимость похорон в Украине
Ранее глава Совета Национального банка Украины выступил за более активную скупку валюты.
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