Раздел: Экономика
Стало известно, сколько долларов купили украинцы онлайн за неделю
Введенные возможности являются по-настоящему востребованными.
Украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов в течение первой недели действия новой валютной либерализации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине", - говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что, как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными.
По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов.
Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре - без регистрации в НБУ.
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Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных э-лимитов.
Украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов в течение первой недели действия новой валютной либерализации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине", - говорится в сообщении.
В НБУ отметили, что, как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными.
По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов.
Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре - без регистрации в НБУ.
Читайте также: Стало известно, сколько семей купили жилье по госпрограммам
Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных э-лимитов.
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