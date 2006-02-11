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Раздел: Экономика  
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Стало известно, сколько долларов купили украинцы онлайн за неделю

Стало известно, сколько долларов купили украинцы онлайн за неделюВведенные возможности являются по-настоящему востребованными.

Украинцы купили онлайн 19 миллионов долларов в течение первой недели действия новой валютной либерализации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с законом "О валюте и валютных операциях", являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что, как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными.

По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов.

Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре - без регистрации в НБУ.

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Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных э-лимитов.
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 Теги: доллар, обмен

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