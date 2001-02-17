Раздел: Экономика
Нацбанк отчитался об утилизации банкнот
В 2018 году Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот на 47,4 млрд гривен.
В 2018 году Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот на 47,420 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году (795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривен). Так в прошлом году было утилизировано банкнот номиналом: 1 гривна – 63,4 млн штук на 63,4 млн гривен, 2 гривны – 38,6 млн штук на 77,2 млн гривен, 5 гривен – 61,9 млн штук на 309,4 млн гривен, 10 гривен – 79,5 млн штук на 795,4 млн гривен, 20 гривен – 66 млн штук на 1 320,8 млн гривен, 50 гривен – 115,7 млн штук на 5 784,7 млн гривен, 100 гривен – 122,7 млн штук на 12 266,6 млн гривен, 200 гривен – 102,7 млн штук на 20 537,3 млн гривен и 500 гривен – 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривен.
Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).
Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.
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То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.
В 2018 году Национальный банк утилизировал 663 млн банкнот на 47,420 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба финрегулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Это меньше по количеству на 16,7% и по сумме на 6,2% чем в 2017 году (795,7 млн банкнот на 50 576,7 млн гривен). Так в прошлом году было утилизировано банкнот номиналом: 1 гривна – 63,4 млн штук на 63,4 млн гривен, 2 гривны – 38,6 млн штук на 77,2 млн гривен, 5 гривен – 61,9 млн штук на 309,4 млн гривен, 10 гривен – 79,5 млн штук на 795,4 млн гривен, 20 гривен – 66 млн штук на 1 320,8 млн гривен, 50 гривен – 115,7 млн штук на 5 784,7 млн гривен, 100 гривен – 122,7 млн штук на 12 266,6 млн гривен, 200 гривен – 102,7 млн штук на 20 537,3 млн гривен и 500 гривен – 12,5 млн штук на 6 265,2 млн гривен.
Изъятые из обращения Национальным банком изношенные и значительно изношенные банкноты подлежат уничтожению (утилизации). Утилизация банкнот происходит полностью в автоматическом режиме в региональных подразделениях Национального банка и Центральном хранилище (Киев).
Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса собирается в мешки или подается в специальный пресс, который делает из измельченной массы брикеты. Восстановить порезанную банкноту невозможно.
Читайте также: За день украинцы купили около 4 миллионов долларов онлайн
То есть процесс уничтожения представляет собой мелкофракционное измельчение банкнот, после чего измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.
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