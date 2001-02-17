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Раздел: Экономика  
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В Украине упростили передачу автомобильных номеров

В Украине упростили передачу автомобильных номеровРанее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

В Украине стало возможно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре МВД.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

"Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД", - говорится в сообщении.

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Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

В Украине упростили передачу автомобильных номеров
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 Теги: автомобильные номера

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