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Раздел: Экономика  
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Украина продала арестованное имущество Газпрома

Украина продала арестованное имущество ГазпромаАкции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.

Венчурный фонд "Голдмен" купил купил 40,2% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавших российскому "Газпрому", за 41 миллион гривен.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.

Конечным бенефициаром "Голдмен" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.

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Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО "Газпром" 40%-ю долю в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк).
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 Теги: Газпром, имущество

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