Раздел: Экономика
Украина продала арестованное имущество Газпрома
Акции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.
Венчурный фонд "Голдмен" купил купил 40,2% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавших российскому "Газпрому", за 41 миллион гривен.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.
Конечным бенефициаром "Голдмен" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.
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Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО "Газпром" 40%-ю долю в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк).
Венчурный фонд "Голдмен" купил купил 40,2% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавших российскому "Газпрому", за 41 миллион гривен.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно данным торгов на фондовой бирже ПФТС, принудительно выставленные на продажу акции "Газтранзита" в конце января 2019 года проданы за 41,025 млн грн, что на 2% выше их стартовой цены.
Конечным бенефициаром "Голдмен" указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.
Читайте также: Льготный период растаможки «евроблях» заканчивается
Ранее Украина принудительно продала принадлежавшую ПАО "Газпром" 40%-ю долю в ПАО "Институт "ЮжНИИГипрогаз" (Донецк).
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