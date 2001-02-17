» » ЕБРР выдаст 160 грантов бизнесу в Украине
Раздел: Экономика  
0

ЕБРР выдаст 160 грантов бизнесу в Украине

ЕБРР выдаст 160 грантов бизнесу в УкраинеС 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации МСБ достигло тысячи.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запланировал на 2019 год около 160 грантовых проектов для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Мы продолжаем глубже идти в секторальных направлениях и работаем больше по тренингам, модульным курсам. К примеру, в агросекторе крупный бизнес будет работать с университетами, чтобы организовать курсы повышения квалификации", - сказала представитель ЕБРР.

По ее словам, с 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации МСБ достигло тысячи, и самыми активными стали компании пищевой промышленности и торговли.

Читайте также: Трамп выдаст Украине кредиты вместо оружия

За услуги международных консультантов, которые в среднем стоят 60 000 евро, компания платит всего 16% от этой суммы, а остальное возмещает ЕБРР.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ЕБРР, бизнес, Украина

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:22 » Автор: Эдгар Букмирза
     133
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх