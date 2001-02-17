Раздел: Экономика
ЕБРР выдаст 160 грантов бизнесу в Украине
С 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации МСБ достигло тысячи.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запланировал на 2019 год около 160 грантовых проектов для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Мы продолжаем глубже идти в секторальных направлениях и работаем больше по тренингам, модульным курсам. К примеру, в агросекторе крупный бизнес будет работать с университетами, чтобы организовать курсы повышения квалификации", - сказала представитель ЕБРР.
По ее словам, с 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации МСБ достигло тысячи, и самыми активными стали компании пищевой промышленности и торговли.
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За услуги международных консультантов, которые в среднем стоят 60 000 евро, компания платит всего 16% от этой суммы, а остальное возмещает ЕБРР.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запланировал на 2019 год около 160 грантовых проектов для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Мы продолжаем глубже идти в секторальных направлениях и работаем больше по тренингам, модульным курсам. К примеру, в агросекторе крупный бизнес будет работать с университетами, чтобы организовать курсы повышения квалификации", - сказала представитель ЕБРР.
По ее словам, с 2010 года количество сопровождаемых банком консалтинговых проектов для трансформации МСБ достигло тысячи, и самыми активными стали компании пищевой промышленности и торговли.
Читайте также: Трамп выдаст Украине кредиты вместо оружия
За услуги международных консультантов, которые в среднем стоят 60 000 евро, компания платит всего 16% от этой суммы, а остальное возмещает ЕБРР.
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