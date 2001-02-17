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Раздел: Экономика  
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Снижение цен на автогаз в Украине замедлилось

Снижение цен на автогаз в Украине замедлилосьС начала года автогаз на заправках подешевел почти на 3 грн/л.

Снижение розничных цен на сжиженный газ в Украине замедлилось. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает НефтеРынок со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO.

Замедление связано с ростом импортных котировок на сжиженный газ и подорожанием оптовых партий в Украине, пояснили в UPECO.

С 19 по 20 февраля 2019 года стоимость автогаза снизилась у нескольких региональных операторов, отмечает издание. Например, полтавские BVS и Автотранс уменьшили цены на 20 и 10 коп/л до 9,9 грн/л. На 30 коп/л автогаз подешевел на заправках Укргаздобычи в Харьковской области и на 20 коп/л - до 9,65 грн цена уменьшилась на АЗС Mango в Киевской области.

Таким образом, по состоянию на 20 февраля средние цены на сжиженный газ на заправках в Украине снизились до 10,35 грн/л.

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С начала года, по данным консалтинговой компании, автогаз на заправках подешевел на 22,1% или на 2,94 грн/л.
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 Теги: автогаз

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