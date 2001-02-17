Раздел: Экономика
Запасы газа в украинских хранилищах снизились до 32%
За последние сутки в ПХГ Украины газ не закачивался, а отобрано из хранилищ 37,01 млн куб. м газа.
С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах снизились до 32 % – до 10,191 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 37,01 млн куб. м газа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При этом в данных за 19 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,08 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 4,55 млн куб. м газа. Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 32%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
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Напомним, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими за пять лет запасами газа в хранилищах - около 17,2 млрд кубометров.
С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах снизились до 32 % – до 10,191 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 37,01 млн куб. м газа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При этом в данных за 19 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,08 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 4,55 млн куб. м газа. Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 32%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Читайте также: Задолженность Пенсионного фонда приблизилась к двум миллиардам долларов
Напомним, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими за пять лет запасами газа в хранилищах - около 17,2 млрд кубометров.
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