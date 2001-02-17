» » Запасы газа в украинских хранилищах снизились до 32%
Раздел: Экономика  
0

Запасы газа в украинских хранилищах снизились до 32%

Запасы газа в украинских хранилищах снизились до 32%За последние сутки в ПХГ Украины газ не закачивался, а отобрано из хранилищ 37,01 млн куб. м газа.

С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах снизились до 32 % – до 10,191 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В течение суток из ПХГ Украины отобрано 37,01 млн куб. м газа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При этом в данных за 19 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 18,08 млн куб. м, из Венгрии - 2,98 млн куб. м, из Польши - 4,55 млн куб. м газа. Таким образом, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 32%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Читайте также: Задолженность Пенсионного фонда приблизилась к двум миллиардам долларов

Напомним, Украина начала отопительный сезон с крупнейшими за пять лет запасами газа в хранилищах - около 17,2 млрд кубометров.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: газ, хранилища

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:24 » Автор: Богдан Процив
     82
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх