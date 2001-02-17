Раздел: Экономика
Правительство Украины одобрило привлечение новых кредитов
Украина намерена привлечь кредиты в 630 миллионов долларов двумя траншами с погашением через 4 и 10 лет.
Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает осуществление внешних заимствований на сумму 630 миллионов долларов, сообщается на Правительственном портале, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Правительство также утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита.
"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины О Государственном бюджете Украина на 2019 ", - говорится в документе.
Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8%. Предполагается, что процентный доход будет выплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.
Погашение траншей кредита ожидается через 4 и 10 лет соответственно.
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"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited ", - указано в условиях.
Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает осуществление внешних заимствований на сумму 630 миллионов долларов, сообщается на Правительственном портале, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Правительство также утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечения кредита.
"Государственные внешние заимствования осуществляются в 2019 году путем привлечения кредита, предоставляемого в форме двух траншей: транша A и транша B, на общую сумму в евро, не превышает эквивалент 630 млн долларов США, в пределах, предусмотренных Законом Украины О Государственном бюджете Украина на 2019 ", - говорится в документе.
Кроме того указано, что на сумму каждого транша кредита начисляется процентный доход по ставке не выше 5,9% годовых и комиссия за организацию кредита в размере 0,8%. Предполагается, что процентный доход будет выплачиваться каждые полгода согласно графику, который определяется в кредитном договоре.
Погашение траншей кредита ожидается через 4 и 10 лет соответственно.
Читайте также: Курс доллара в обменниках упал
"Обязательства по кредиту в сумме в евро, не превышает эквивалент 375 млн долларов США, обеспечиваются гарантией Международного банка реконструкции и развития по кредитному договору между Украиной, Международным банком реконструкции и развития, Deutsche Bank AG, London Branch и TMF Global Service (UK) Limited ", - указано в условиях.
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