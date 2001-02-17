Раздел: Экономика
В Укравтодоре рассказали, почему разрушается трасса Киев-Одесса
На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств.
Государственное агентство автомобильных дорог начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал в интервью Delo.ua и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.
"Это отдельная тема - качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", - сказал Новак.
Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими латками из асфальта - ред). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.
На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области - от границы на юг.
"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", - отметил Новак.
Читайте также: Укроборонпром договорился о проведении модернизации ПВО Египта
За счет привлеченных ранее средств Международных финансовых организаций и за счет экономии 50 млн евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области.
Государственное агентство автомобильных дорог начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал в интервью Delo.ua и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.
"Это отдельная тема - качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", - сказал Новак.
Он также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими латками из асфальта - ред). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.
На капитальный ремонт дороги М-05 по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области - от границы на юг.
"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", - отметил Новак.
Читайте также: Укроборонпром договорился о проведении модернизации ПВО Египта
За счет привлеченных ранее средств Международных финансовых организаций и за счет экономии 50 млн евро из предыдущих проектов ведется капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
492
0
Оставьте свой комментарий