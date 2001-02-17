Раздел: Экономика
Украину покидает сеть магазинов одежды
В январе было закрыто 14 торговых точек сети Monton.
Сеть магазинов одежды Monton закрывает магазины в Украине с 1 марта из-за низких показателей продаж. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Liga.net со ссылкой на директора торгового центра и двух руководителей сети в четверг, 21 февраля.
Отмечается, что 14 торговых точек были закрыты в январе. Сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве – в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.
Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.
"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", – сказал Чечелев.
Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Montonв Украине в 2000 году. Бренд Montonпринадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.
В 2014 году Baltika Group продала свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.
Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильна и рынок оживает", – говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.
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В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие как H&M, De Facto и Koton.
Сеть магазинов одежды Monton закрывает магазины в Украине с 1 марта из-за низких показателей продаж. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Liga.net со ссылкой на директора торгового центра и двух руководителей сети в четверг, 21 февраля.
Отмечается, что 14 торговых точек были закрыты в январе. Сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве – в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.
Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.
"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", – сказал Чечелев.
Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Montonв Украине в 2000 году. Бренд Montonпринадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.
В 2014 году Baltika Group продала свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.
Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильна и рынок оживает", – говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.
Читайте также: Правительство Украины одобрило привлечение новых кредитов
В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие как H&M, De Facto и Koton.
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