» » Украину покидает сеть магазинов одежды
Раздел: Экономика  
0

Украину покидает сеть магазинов одежды

Украину покидает сеть магазинов одеждыВ январе было закрыто 14 торговых точек сети Monton.

Сеть магазинов одежды Monton закрывает магазины в Украине с 1 марта из-за низких показателей продаж. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Liga.net со ссылкой на директора торгового центра и двух руководителей сети в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что 14 торговых точек были закрыты в январе. Сейчас у компании осталось всего два объекта в Киеве – в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках. Они будут закрыты с 1 марта.

Генеральный директор компании Балтика Ритейл (развивала сеть Monton) Максим Чечелев сообщил, что решение было принято в связи с неудовлетворительными показателями работы в Украине.

"Владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в нашей стране, что связано с невысокой покупательной способностью в Украине", – сказал Чечелев.

Эстонская компания Baltika Group открыла свой первый магазин Montonв Украине в 2000 году. Бренд Montonпринадлежал эстонской компании AS Baltika Grupp.

В 2014 году Baltika Group продала свое украинское подразделение Балтика Ритейл компании Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.

Участники рынка говорят, что решение ритейлера идет вразрез с общим трендом. "За последний год продажи выросли на 10-20%, гривна стабильна и рынок оживает", – говорит совладелец сети по продаже товаров для дома Butlers Дмитрий Ермоленко.

Читайте также: Правительство Украины одобрило привлечение новых кредитов

В 2018 году, по данным консалтинговой компании NAI Ukraine, в Украине появилось свыше 20 международных брендов, среди которых такие как H&M, De Facto и Koton.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: магазины, одежда

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:09 » Автор: Богдан Процив
     19
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх