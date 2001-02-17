Раздел: Экономика
Стало известно, сколько Украина заплатила России за ядерное топливо
Доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.
По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля.
Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.
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Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.
По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля.
Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.
Читайте также: Финансирование ОПК в этом году урезали до 2,4 миллиардов
Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.
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