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Раздел: Экономика  
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Стало известно, сколько Украина заплатила России за ядерное топливо

Стало известно, сколько Украина заплатила России за ядерное топливоДоля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

По итогам 2018 года Украина купила за прошлый год для своих атомных электростанций ядерное топливо на общую сумму $523,1 млн. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики в четверг, 21 февраля.

Отмечается, что было приобретено у российской компании ТВЭЛ топлива на $374,6 млн, а у шведской дочки американской компании Westinghouse – на $148,5 млн.

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Таким образом, доля закупок Украиной ядерного топлива в 2018 году у ТВЭЛ в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse – 28,4%.

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 Теги: ядерное топливо

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Сегодня, 16:48 » Автор: Богдан Процив
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