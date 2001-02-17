» » Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен
Раздел: Экономика  
0

Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен

Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривенВ прошлом году доходы предприятия превысили 11 миллионов гривен, что в четыре раза превышает сумму прибыли за предыдущий год.

По итогам 2018 года ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Отмечается, что прибыль предприятия выросла до 11,1 миллиона гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика "Рошен" не планирует.

Также акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.

Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Читайте также: Газ для промышленных потребителей подешевел

Как известно, в январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю Рошен в "слепой" траст под управлением иностранного банка. В декабре 2018 года Порошенко впервые за три года получил дивиденды от Rothschild Trust.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рошен, фабрика

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:12 » Автор: Богдан Процив
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх