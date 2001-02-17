Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен

В прошлом году доходы предприятия превысили 11 миллионов гривен, что в четыре раза превышает сумму прибыли за предыдущий год.



По итогам 2018 года ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).



Отмечается, что прибыль предприятия выросла до 11,1 миллиона гривен, передает интернет-издание



Отмечается, что компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика "Рошен" не планирует.



Также акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.



Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).



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Как известно, в январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю Рошен в "слепой" траст под управлением иностранного банка. В декабре 2018 года Порошенко впервые за три года получил дивиденды от Rothschild Trust.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По итогам 2018 года ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).Отмечается, что прибыль предприятия выросла до 11,1 миллиона гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика "Рошен" не планирует.Также акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).Как известно, в январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю Рошен в "слепой" траст под управлением иностранного банка. В декабре 2018 года Порошенко впервые за три года получил дивиденды от Rothschild Trust.





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