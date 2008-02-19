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Раздел: Экономика  
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Рада может заблокировать завышенные платежки за газ

Рада может заблокировать завышенные платежки за газОб этом сказал председатель ВР Андрей Парубий.

Верховная Рада 28 февраля планирует рассмотреть проект постановления о принятия мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ.

Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Укринформ".

"На предыдущей неделе мы договаривались о создании рабочей группы по подготовке постановления о принятии мер для прекращения необоснованного начисления платежей за природный газ бытовым потребителям", - сказал Парубий.

По его словам, это постановление было подготовлено аппаратом Верховной Рады во взаимодействии с комитетами.

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"В четверг проект постановления был роздан всем представителям фракций, которые были на согласительном совете. И мы договорились, что сегодня председатели фракций после ознакомления подпишут этот документ. Соответственно в среду будет возможность рассмотреть его на комитете и в четверг его проголосовать", - отметил Председатель ВР.

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 Теги: Рада, платежки, газ

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