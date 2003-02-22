Раздел: Экономика
Курс доллара в обменниках понизился
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 27,0963 UAH/USD, курс покупки - до 26,8153 UAH/USD.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро вторника, 26 февраля, понизился по сравнению с 25 февраля на 5,45 коп. до 27,0963 UAH/USD, курс покупки - на 6,98 коп. до 26,8153 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 4,1 коп. до 30,3663 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,9 коп. до 30,8369 UAH/EUR.
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Напомним, НБУ на 26 февраля ослабил курс доллара на одну копейку.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро вторника, 26 февраля, понизился по сравнению с 25 февраля на 5,45 коп. до 27,0963 UAH/USD, курс покупки - на 6,98 коп. до 26,8153 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 4,1 коп. до 30,3663 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,9 коп. до 30,8369 UAH/EUR.
Читайте также: Повышение пенсий не связано с выборами, - Розенко
Напомним, НБУ на 26 февраля ослабил курс доллара на одну копейку.
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