Один из ключевых экономических показателей в Украине ухудшился

В январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5%.



Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает интернет-издание



Согласно сообщению, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).



Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней - ЭП) снизился на 2,9%.



Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.



Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.



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Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП Согласно сообщению, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней - ЭП) снизился на 2,9%.Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.





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