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Раздел: Экономика  
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Один из ключевых экономических показателей в Украине ухудшился

Один из ключевых экономических показателей в Украине ухудшился В январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5%.

Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.

Согласно сообщению, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).

Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней - ЭП) снизился на 2,9%.

Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

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Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.

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 Теги: промышленное производство

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