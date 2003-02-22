» » Завезенный из Беларуси уголь добыт не на Донбассе, - Насалик
Раздел: Экономика  
0

Завезенный из Беларуси уголь добыт не на Донбассе, - Насалик

Завезенный из Беларуси уголь добыт не на Донбассе, - НасаликГлава Минэнерго прокомментировал рост поставок угля из Беларуси в сотни раз.

Министр энергетики Игорь Насалик заявляет, что импортированный из Беларуси уголь не добывался на оккупированных территориях Донбасса, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО. В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, из какой он шахты - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний", - сказал Насалик.

Ранее белорусское СМИ опубликовало статью, согласно которой, в прошлом году импорт угля из Беларуси в Украину вырос в сотни раз. В частности поставки антрацита выросли в 340 раз, при этом данный уголь в этой стране не добывается. Издание предположило, что уголь был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Гройсман готов снижать цены на газ, если предложат экономически выгодное решение

Как сообщалось, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: уголь, Насалик

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:37 » Автор: Богдан Процив
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх