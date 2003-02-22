Завезенный из Беларуси уголь добыт не на Донбассе, - Насалик

Глава Минэнерго прокомментировал рост поставок угля из Беларуси в сотни раз.



Министр энергетики Игорь Насалик заявляет, что импортированный из Беларуси уголь не добывался на оккупированных территориях Донбасса, сообщает интернет-издание



"Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО. В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, из какой он шахты - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний", - сказал Насалик.



Ранее белорусское СМИ опубликовало статью, согласно которой, в прошлом году импорт угля из Беларуси в Украину вырос в сотни раз. В частности поставки антрацита выросли в 340 раз, при этом данный уголь в этой стране не добывается. Издание предположило, что уголь был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



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Как сообщалось, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министр энергетики Игорь Насалик заявляет, что импортированный из Беларуси уголь не добывался на оккупированных территориях Донбасса, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан "Это может быть реэкспорт из России, но одно могу сказать точно – это не из ОРДЛО. В свое время у нас было закрытое заседание, где мы собрались министерством и тепловой генерацией. Было сказано, что если кто-то закупит такой вид угля - а это очень легко установить, из какой он шахты - то это будет бойкот не только министерства, а всех, в том числе генерирующих компаний", - сказал Насалик.Ранее белорусское СМИ опубликовало статью, согласно которой, в прошлом году импорт угля из Беларуси в Украину вырос в сотни раз. В частности поставки антрацита выросли в 340 раз, при этом данный уголь в этой стране не добывается. Издание предположило, что уголь был добыт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.Как сообщалось, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Россия ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированных территорий Донбасса.





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