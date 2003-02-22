Раздел: Экономика
Кабмин может пересмотреть нормы потребления газа для населения
Правительство намерено снизить нормы потребления газа при отсутствии счетчика до 3,28 кубов на одного человека.
Кабинет министров подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 кубометров до 3,28 кубов на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина, Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 кубов, введя в силу новую сниженную норму.
Согласно данным в реестре судебных решений, оспорить правительственное решение решил ЧАО Кременчукгаз, по иску которого Окружной административный суд Киева 21 февраля приостановил действие п.п. 1-3 постановления №63.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, правительство будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 кубометр.
В свою очередь облгазы, входящие в группу Региональная газовая компания Дмитрия Фирташа, считают такие нормы потребления газа для населения необоснованными.
По их мнению, нормы потребления газа необходимо поднять до 7,24 кубометра на человека.
Напомним, 27 ноября 2018 года Верховный суд отменил действие заниженных норм потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, которые утвердил Кабмин в марте 2016 года. Причина – нарушение регламента при утверждении соответствующего постановления.
Документ устанавливал нормы потребления газа на уровне 3,3 кубометров на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; на уровне 5,4 кубометра для домохозяйств с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; на уровне 10,5 кубометра – с газовой плитой и водонагревателем.
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Вместо этих норм вступили в силу предыдущие нормы, которые завышены в несколько раз. В частности нормы устанавливались на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека соответственно.
Кабинет министров подготовил проект постановления о снижении нормы потребления газа при отсутствии счетчика с 3,29 кубометров до 3,28 кубов на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина, Кабмин намерен отменить пункты 1-3 постановления №63 от 30 января 2019 года, которым была установлена норма 3,29 кубов, введя в силу новую сниженную норму.
Согласно данным в реестре судебных решений, оспорить правительственное решение решил ЧАО Кременчукгаз, по иску которого Окружной административный суд Киева 21 февраля приостановил действие п.п. 1-3 постановления №63.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления, правительство будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 кубометр.
В свою очередь облгазы, входящие в группу Региональная газовая компания Дмитрия Фирташа, считают такие нормы потребления газа для населения необоснованными.
По их мнению, нормы потребления газа необходимо поднять до 7,24 кубометра на человека.
Напомним, 27 ноября 2018 года Верховный суд отменил действие заниженных норм потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, которые утвердил Кабмин в марте 2016 года. Причина – нарушение регламента при утверждении соответствующего постановления.
Документ устанавливал нормы потребления газа на уровне 3,3 кубометров на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ; на уровне 5,4 кубометра для домохозяйств с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя; на уровне 10,5 кубометра – с газовой плитой и водонагревателем.
Читайте также: Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа
Вместо этих норм вступили в силу предыдущие нормы, которые завышены в несколько раз. В частности нормы устанавливались на уровне 9,8 кубометра, 18,3 кубометра и 23,6 кубометра на одного человека соответственно.
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