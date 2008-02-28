Раздел: Экономика
Нардепы внесли первые изменения в госбюджет-2019
Парламент внес изменения для финансирования территориальных общин.
Верховная рада внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых из-за военного положения не состоялись выборы.
Документ поддержали 227 депутатов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 терробщинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в 10 областях в конце 2018 года. В Министерстве финансов ранее пояснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать эти районы, в частности, в сферах образования и медицины.
Закон предусматривает снизить доходы общего фонда госбюджета в части официальных трансфертов "Реверсная дотация" на 9,5 млн гривен и снизить на эту сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".
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Также предусмотрено уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Базовая дотация" на 13,4 млн гривен и увеличить на такую сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".
Верховная рада внесла первые изменения в госбюджет-2019 для финансирования территориальных общин, в которых из-за военного положения не состоялись выборы.
Документ поддержали 227 депутатов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Необходимость в изменениях возникла из-за отмены первых выборов в 45 терробщинах, а также выборов местных депутатов из-за военного положения в 10 областях в конце 2018 года. В Министерстве финансов ранее пояснили, что без этих изменений не будет возможности профинансировать эти районы, в частности, в сферах образования и медицины.
Закон предусматривает снизить доходы общего фонда госбюджета в части официальных трансфертов "Реверсная дотация" на 9,5 млн гривен и снизить на эту сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".
Читайте также: В 2019 году на «Стену» потратят 400 млн грн
Также предусмотрено уменьшить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Базовая дотация" на 13,4 млн гривен и увеличить на такую сумму по общему фонду расходов потребления по бюджетной программе "Стабилизационная дотация".
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