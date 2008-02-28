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Раздел: Экономика  
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Рада повысила пошлину на металлолом

Рада повысила пошлину на металлоломЗа закон проголосовали 234 народных депутата.

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке (№9474), повысив пошлины на экспорт лома с 42 до 48 евро за тонну и продлив его действие на два года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Это третий закон, который принимаем. Два сработали очень эффективно: дефицит снизили с 9% до 2%", - отметил, представляя документ, председатель профильного парламентского комитета Виктор Галасюк.

Одновременно он отметил, что цена на лом в мире выросло на 30%, ведущие металлургические державы начали торговые войны, что заставляет Украину ввести дополнительные защитные меры.

Галасюк отметил, что закон соответствует нормам ВТО и соглашениям с ЕС и дополнительно принесет в госбюджет 1,5 млрд грн.

Напомним, последний раз Верховная Рада повысила ставку экспортной пошлины на лом черных металлов с 30 до 42 евро и продлила действие пошлин на год в мае прошлого года.

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Перед этим пошлины повышали в 2017 году. Представительство ЕС в Украине тогда выступило с призывом не продлевать действие пошлин на экспорт металлолома, поэтому что этот шаг нарушит договоренность с ЕС по отмене этих пошлин.

В ЕС утверждали, что повышение действия и размера пошлин на металлолом нарушает "дух и букву" Соглашения об ассоциации.
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 Теги: Рада, металлолом

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