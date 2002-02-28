Раздел: Экономика
Нафтогаз рассчитывает остудить $8 миллиардов за утраченные в Крыму активы
Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.
Нафтогаз намерен требовать от России возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сумма, которую требует группа Нафтогаз, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами", - написал Витренко.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов компании из-за аннексии Крыма. Сумму ущерба арбитраж установит позже.
Как известно, Нафтогаз ведет еще одно многомиллиардное дело против российского Газпрома. В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.
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Также сообщалось, что представители Нафтогаза получили миллионные премии в связи с победой в данном споре. Они составили 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту. Премии сотрудники НАК получили несмотря на то, что Газпром еще не заплатил ни цента.
Нафтогаз намерен требовать от России возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Сумма, которую требует группа Нафтогаз, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами", - написал Витренко.
Ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение от арбитража в Гааге по делу об утрате активов компании из-за аннексии Крыма. Сумму ущерба арбитраж установит позже.
Как известно, Нафтогаз ведет еще одно многомиллиардное дело против российского Газпрома. В конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил требования Нафтогаза, обязав Газпром выплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга украинской стороны за поставленный газ около $2,1 млрд, российская компания осталась должна $2,56 млрд.
Читайте также: Размер средней заработной платы в Украине уменьшился
Также сообщалось, что представители Нафтогаза получили миллионные премии в связи с победой в данном споре. Они составили 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту. Премии сотрудники НАК получили несмотря на то, что Газпром еще не заплатил ни цента.
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