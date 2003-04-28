Проект «Стена» будет завершен до 2021 года

Стоимость стены составляет около 4 млрд гривен.



Строительство стены на границе с Россией завершат до 2021 года.



Как передает интернет-издание



Стоимость инженерно-технического обустройства украинского-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен.



"В течение 2015-2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен. В 2019 уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему "интеллектуального границы", о которой мы с вами сейчас говорим", - рассказал Цигикал.



Планируется завершить основные работы до 2021 года.



Ранее в ГПС заявляли, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%. При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.



Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.



Протяженность всего сухопутного российско-украинской границы составляет 1,974 тыс. км.



В августе 2016 прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.



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В целом НАБУ по подозрению в хищении при строительстве объекта задержало восемь человек. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Строительство стены на границе с Россией завершат до 2021 года.Как передает интернет-издание Хроника.инфо , об этом председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал рассказал в интервью Цензор.НЕТ Стоимость инженерно-технического обустройства украинского-российского участка границы составляет чуть более 4 миллиардов гривен."В течение 2015-2018 годов было выделено 1,3 миллиарда гривен. В 2019 уже более 60 млн грн. За эти средства почти завершены работы в Харьковской области (осталась система видеонаблюдения на отдельных участках), начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области. Позже эта система органично дополнит систему "интеллектуального границы", о которой мы с вами сейчас говорим", - рассказал Цигикал.Планируется завершить основные работы до 2021 года.Ранее в ГПС заявляли, что проект Стена на границе с РФ реализован на 30%. При этом на участке в Харьковской области реализация проекта почти завершена и уже показала свою чрезвычайную эффективность.Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.Протяженность всего сухопутного российско-украинской границы составляет 1,974 тыс. км.В августе 2016 прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.В целом НАБУ по подозрению в хищении при строительстве объекта задержало восемь человек.





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