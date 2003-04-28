Раздел: Экономика
Остаток средств на казначейском счету Украины резко увеличился
Текущий остаток средств более чем в два с половиной раза выше показателя месяцем ранее – 1 апреля на едином счете было 14,86 млрд грн.
По состоянию на 1 мая на едином казначейском счете Украины находилось 36,85 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в четверг, 2 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За месяц остаток средств вырос в два с половиной раза – на 22 млрд грн. Это рекордные показатели для этого времени года.
В 2018 году 1 мая на едином казначейском счете было 5,5 млрд грн, а в 2017 году – около 31 млрд грн.
Месяц назад, 1 апреля, на казначейском счете было 14,86 млрд грн, 1 марта – 8,19 млрд грн, 1 февраля – 11,92 млрд грн, 1 января – 9,86 млрд грн, 1 декабря 2018 – 17,2 млрд грн.
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Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется. Он увеличивается во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижается во время пиковых нагрузок по расходам.
По состоянию на 1 мая на едином казначейском счете Украины находилось 36,85 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в четверг, 2 мая, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За месяц остаток средств вырос в два с половиной раза – на 22 млрд грн. Это рекордные показатели для этого времени года.
В 2018 году 1 мая на едином казначейском счете было 5,5 млрд грн, а в 2017 году – около 31 млрд грн.
Месяц назад, 1 апреля, на казначейском счете было 14,86 млрд грн, 1 марта – 8,19 млрд грн, 1 февраля – 11,92 млрд грн, 1 января – 9,86 млрд грн, 1 декабря 2018 – 17,2 млрд грн.
Читайте также: В Киеве планируют потратить рекордные деньги на празднование Дня города
Напомним, объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется. Он увеличивается во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижается во время пиковых нагрузок по расходам.
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