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Раздел: Экономика  
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Убыток Укрзализныци в 2018 году вырос в 6 раз

Убыток Укрзализныци в 2018 году вырос в 6 разРасходы на зарплаты увеличились более чем на восемь миллиардов.

Совокупный убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году - 77,24 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При этом чистая прибыль составила 203,85 млн грн, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Выручка УЗ, согласно отчету, составила 83,4 млрд грн, что на 12,8% выше выручки 2017 года - 73,94 млрд грн.

Основные увеличения затрат пришлись на фонд заработной платы - 40,58 млрд грн против 31,97 млрд грн в 2017 году.

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Доходы от перевозок составили 76 млрд грн (67,5 млрд грн - от грузовых перевозок и 8,5 млрд грн - от пассажирских), EBITDA - 16 млрд грн, рентабельность EBITDA - 19,2%.
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 Теги: Укрзализныця, убытки

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Сегодня, 13:15 » Автор: Богдан Процив
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