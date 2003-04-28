Убыток Укрзализныци в 2018 году вырос в 6 раз

Расходы на зарплаты увеличились более чем на восемь миллиардов.



Совокупный убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году - 77,24 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании, передает интернет-издание



При этом чистая прибыль составила 203,85 млн грн, что на 80% больше, чем в предыдущем году.



Выручка УЗ, согласно отчету, составила 83,4 млрд грн, что на 12,8% выше выручки 2017 года - 73,94 млрд грн.



Основные увеличения затрат пришлись на фонд заработной платы - 40,58 млрд грн против 31,97 млрд грн в 2017 году.



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Доходы от перевозок составили 76 млрд грн (67,5 млрд грн - от грузовых перевозок и 8,5 млрд грн - от пассажирских), EBITDA - 16 млрд грн, рентабельность EBITDA - 19,2%. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Совокупный убыток Укрзализныци по итогам 2018 года составил 500,92 млн грн, что в 6,5 раз больше, чем в 2017 году - 77,24 млн грн. Об этом свидетельствуют данные аудированного финансового отчета компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент При этом чистая прибыль составила 203,85 млн грн, что на 80% больше, чем в предыдущем году.Выручка УЗ, согласно отчету, составила 83,4 млрд грн, что на 12,8% выше выручки 2017 года - 73,94 млрд грн.Основные увеличения затрат пришлись на фонд заработной платы - 40,58 млрд грн против 31,97 млрд грн в 2017 году.Доходы от перевозок составили 76 млрд грн (67,5 млрд грн - от грузовых перевозок и 8,5 млрд грн - от пассажирских), EBITDA - 16 млрд грн, рентабельность EBITDA - 19,2%.





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