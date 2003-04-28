Раздел: Экономика
В Украине оценили потери из-за «грязной» нефти
С 25 апреля по 2 мая Укртранснафта недополучила почти миллион евро из-за остановки транзита нефти.
За неделю приостановки транзита российской нефти Укртранснафта недополучила 29,2 млн грн выручки. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В компании отметили, что рассчитывают, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки до конца года.
Также уточняется, что нефть с повышенным содержанием хлора в процессе транспортировки не причиняет вреда трубопроводам компании, а отсутствие на сегодня прямого ущерба инфраструктуре делает неактуальным вопрос такой компенсации.
По оценке компании, в украинском сегменте нефтепровода Дружба может находится порядка 500 тысяч тонн "грязной" нефти.
В компании обращают внимание на то, что нештатная ситуация такого характера и масштаба произошла впервые за всю историю существования нефтепровода. В связи с этим Укртранснафта уведомила о вынужденной остановке транзита нефти все уполномоченные организации и вышестоящие органы страны. Переговоры и консультации с причастными сторонами для выработки возможных путей выхода из сложившейся ситуации продолжаются.
Читайте также: Киев и Вашингтон близки к заключению контракта о поставках газа
Согласованный участниками процесса план действий предполагает выход нефтепровода Дружба на штатный режим работы к 20 мая.
За неделю приостановки транзита российской нефти Укртранснафта недополучила 29,2 млн грн выручки. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В компании отметили, что рассчитывают, что невыполненные планы поставок нефти будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки до конца года.
Также уточняется, что нефть с повышенным содержанием хлора в процессе транспортировки не причиняет вреда трубопроводам компании, а отсутствие на сегодня прямого ущерба инфраструктуре делает неактуальным вопрос такой компенсации.
По оценке компании, в украинском сегменте нефтепровода Дружба может находится порядка 500 тысяч тонн "грязной" нефти.
В компании обращают внимание на то, что нештатная ситуация такого характера и масштаба произошла впервые за всю историю существования нефтепровода. В связи с этим Укртранснафта уведомила о вынужденной остановке транзита нефти все уполномоченные организации и вышестоящие органы страны. Переговоры и консультации с причастными сторонами для выработки возможных путей выхода из сложившейся ситуации продолжаются.
Читайте также: Киев и Вашингтон близки к заключению контракта о поставках газа
Согласованный участниками процесса план действий предполагает выход нефтепровода Дружба на штатный режим работы к 20 мая.
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