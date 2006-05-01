Раздел: Экономика
Нацбанк дал прогноз цен на газ для населения
Центробанк ожидает введение рыночных цен уже в текущем году.
В связи с удешевлением газа на спотовом рынке в ЕС, ожидается, что тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в текущем году. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается в отчете, это даст возможность внедрить механизмы рыночного ценообразования на газ для населения уже в краткосрочной перспективе.
"Внутренние тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в 2019 году и в дальнейшем будут определяться прежде всего динамикой мировых цен и обменным курсом гривны", - отмечается в документе.
НБУ также пересмотрел прогноз повышения административно регулируемых цен в 2020-2021 годах до 9,9% и 9,7% соответственно (с 11,1% и 10,3% в предыдущем прогнозе) в связи с низкиими мировыми ценами на газ в гривневом эквиваленте, которые будут определять внутренние тарифы на газ для населения и зависимые от них централизованное отопление и горячее водоснабжение.
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Согласно прогнозу НБУ, в текущем году административные цены вырастут на 13,9%.
В связи с удешевлением газа на спотовом рынке в ЕС, ожидается, что тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в текущем году. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как отмечается в отчете, это даст возможность внедрить механизмы рыночного ценообразования на газ для населения уже в краткосрочной перспективе.
"Внутренние тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в 2019 году и в дальнейшем будут определяться прежде всего динамикой мировых цен и обменным курсом гривны", - отмечается в документе.
НБУ также пересмотрел прогноз повышения административно регулируемых цен в 2020-2021 годах до 9,9% и 9,7% соответственно (с 11,1% и 10,3% в предыдущем прогнозе) в связи с низкиими мировыми ценами на газ в гривневом эквиваленте, которые будут определять внутренние тарифы на газ для населения и зависимые от них централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Читайте также: Экономика Украины замедлила рост из-за погодных условий
Согласно прогнозу НБУ, в текущем году административные цены вырастут на 13,9%.
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