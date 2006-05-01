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Раздел: Экономика  
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В Украине замедлился рост экономики

В Украине замедлился рост экономикиВ первом квартале текущего года ВВП Украины вырос на 2,4%.

В первом квартале 2019 года рост реального валового внутреннего продукта замедлился до 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (3,1%). Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В НБУ считают, что замедление роста ВВП обусловлено ожидаемым уменьшением положительного вклада сельского хозяйства вследствие исчерпания влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году.

Кроме того, ослабли показатели промышленности: как в энергетическом секторе (из-за теплой погоды в этом году по сравнению с предыдущим), так и в отдельных видах перерабатывающей промышленности, добавили в Нацбанке.

"Несмотря на определенное замедление, основным фактором экономического роста остался внутренний спрос (прежде всего, потребления домохозяйств и инвестиционная деятельность предприятий)", - говорится в отчете.

О дальнейшем устойчивом наращивании потребительского спроса свидетельствовало ускорение роста розничного товарооборота и пассажирооборота, которые поддерживались устойчивым ростом реальных заработных плат и пенсионных выплат, пояснили в НБУ.

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За первые два месяца 2019 года рост ВВП Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,2%.
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 Теги: ВВП, Нацбанк

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