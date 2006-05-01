Раздел: Экономика
Добыча природного газа в Украине увеличилась
За четыре месяца в стране выросла добыча природного газа на 3,6% – до 7,01 млрд кубометров.
Добыча природного газа в Украине за январь-апрель 2019 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 3,6% – до 7,01 млрд кубометров. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Униан со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.
В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобыча увеличилась на 2,7% и составила 5,14 млрд кубометров.
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Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания Укрнафта в январе-апреле 2019 года добыла 379,7 млн кубометров газа, а другие компании – 1,5 млрд кубометров.
Добыча природного газа в Украине за январь-апрель 2019 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 3,6% – до 7,01 млрд кубометров. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Униан со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз.
В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией Укргаздобыча увеличилась на 2,7% и составила 5,14 млрд кубометров.
Читайте также: ЗАЗ выставил на продажу свое имущество
Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания Укрнафта в январе-апреле 2019 года добыла 379,7 млн кубометров газа, а другие компании – 1,5 млрд кубометров.
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