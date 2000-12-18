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Необычные снимки обычных женщин. Фото

Необычные снимки обычных женщин. ФотоЖенские портреты от австралийской художницы.

Дайан Гэлл (Dianne Gall) – австралийский художник. Родилась в Аделаиде, Южная Австралия, в 1964 году. Получила степень бакалавра в области изобразительного искусства и дизайна в Южной австралийской школы искусств. Участвовала, в более чем, 100 групповых выставках и много раз проводила персональные выставки по всему миру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Сегодня её работы можно увидеть в коллекции современного искусства в здании парламента в Канберре, Австралия, в нескольких музейных экспозициях, а также в галереях, подобной галерее музыки и искусства “Gallery of Music & Art”.

Гэлл известна своими “кинематографическими” портретами женщин, но именно её картины-натюрморты с непременным участием женщин, поспособствовали дальнейшему раскрытию темы женственности и хозяйственности, и созданию идеализированного представления об, относительно недалёком, прошлом Австралии.

По словам Дайаны, эпоха 1950-х годов, когда страна купалась в современности, полной надежд на будущее, в комплекте с представлениями о типичной домохозяйке, и есть образ идеальной семьи.

Однако, также она говорит, что “исторически у людей не было возможностей реализовать этот образ. Может быть, из-за того, что у типичной австралийской пары могла быть всего одна хорошая вещь, но когда они женились, эта вещь занимала почетное место на каминной полке и превращалась в безмолвного наблюдателя за тем, как приходят и уходят люди (вещи наблюдают за нами не наоборот!).

Поэтому такие вещи важны для меня и мне всегда интересно: почему они там, как они туда попали, это был подарок или человек долго копил чтобы приобрести её, это единственная ценная вещь или есть и другие?”.

Другие области жизни, повлиявшие на Дайан, это ее личное увлечение Японией и ее любовь к объектам, которые она считает плодами “перекрестного опыления” между австралийской и японской культурами, пример этого “опыления” – “Астро девушка”, один из наиболее часто изображаемых ею персонажей.

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Она говорит: “мой дед ненавидел все, что сделано японцами из-за войны, поэтому раньше я старалась не говорить о таких вещах. Но у нас было так много фарфора и костяных фигурок, сделанных в Японии, наших машин и многого другого, что сегодня невозможно молчать о смешении культур Австралии и Японии”.

Необычные снимки обычных женщин. Фото
Необычные снимки обычных женщин. Фото
Необычные снимки обычных женщин. Фото
Необычные снимки обычных женщин. Фото
Необычные снимки обычных женщин. Фото


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 Теги: снимки, женщины

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Сегодня, 18:58 » Автор: Наталия Невская
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