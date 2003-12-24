Раздел: Фоторепортажи
Фотосессия гимнастки с бурым медведем стала яблоком раздора в Интернете. Фото
В дикой природе встреча с бурым медведем может оказаться роковой. Эти мишки по своей натуре — одиночки, поэтому с большой неохотой воспримут желание человека завести с ними дружбу.
Но для 24-летней австрийки Стефани Миллингер, по-видимому, не проблема подружиться даже с таким агрессивным хищником. Девушка стала финалисткой немецкого шоу талантов и под Рождество приготовила для своих почитателей невероятный фотосет в зимнем лесу с бурым мишкой по кличке Стефан. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .
Гуттаперчевая девушка профессионально занимается гимнастикой и тренируется по 7 часов в день, чтобы сохранить форму.
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Посмотри, как здорово Стефан и Стефани смотрятся вместе.
Но для 24-летней австрийки Стефани Миллингер, по-видимому, не проблема подружиться даже с таким агрессивным хищником. Девушка стала финалисткой немецкого шоу талантов и под Рождество приготовила для своих почитателей невероятный фотосет в зимнем лесу с бурым мишкой по кличке Стефан. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на .
Гуттаперчевая девушка профессионально занимается гимнастикой и тренируется по 7 часов в день, чтобы сохранить форму.
Читайте также: Сказочная фотосессия для белочек. Фото
Посмотри, как здорово Стефан и Стефани смотрятся вместе.
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