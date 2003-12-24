Раздел: Фоторепортажи
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Есть чему поучиться.
Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара.
Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей.
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Вот, как нужно ставить цели!
Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара.
Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей.
Читайте также: Лисица, считающая себя псом. Фото
Вот, как нужно ставить цели!
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