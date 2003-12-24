Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото

Есть чему поучиться.



Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему.



Об этом пишет



Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара.



Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей.



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Вот, как нужно ставить цели!















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара.Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей.Вот, как нужно ставить цели!



