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Раздел: Фоторепортажи  
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Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото

Жизнь этой пары изменилась в один миг. ФотоЕсть чему поучиться.

Хорошая традиция – загадывать под Новый год желание или давать себе торжественную клятву изменить жизнь к лучшему.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но как часто сказанное действительно сбывается? Наверное, дело всё же не в чуде, а в правильном настрое. Именно так считает одна не совсем обычная пара.

Два года назад в праздничную полночь они пообещали друг другу одну важную вещь. И с того момента стали примером и вдохновением для тысяч людей.

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Вот, как нужно ставить цели!

Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
Жизнь этой пары изменилась в один миг. Фото
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 Теги: фото, пара

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Сегодня, 19:23 » Автор: Наталия Невская
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