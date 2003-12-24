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Раздел: Фоторепортажи  
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Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото

Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. ФотоКадры жерла вулкана.

Улла Лохманн, одна из наиболее известных журналисток GEO и National Geographic, занимается съемкой вулканов вот уже 10 лет. Но недавно она сделала чуть ли не лучшую серию снимков в своей жизни — для этого храброй девушке пришлось забраться в жерло действующего вулкана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Я смотрела вверх, и небо было так далеко. А совсем рядом было озеро лавы температурой в 1200 градусов. Оно так кипит и бурлит, что выглядит живым существом. Я ощутила смирение перед природой — Улла Лохманн

Съемка прошла на острове Абраим (архипелаг Новые Гебриды). Уллу страховал муж, для безопасности надевший тяжелый теплозащитный комбинезон. Сама журналистка осталась только в майке и шортах.

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На что похоже путешествие в жерло действующего вулкана? Лохманн сравнивает свое путешествие с походом в очень горячую сауну. Сауну, которая может вас убить!

Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото
Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото
Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото
Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото
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 Теги: вулканы, фотограф

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Сегодня, 19:22 » Автор: Анна Мартынова
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