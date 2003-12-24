Раздел: Фоторепортажи
Девушка путешествует по миру ради извержений вулканов. Фото
Кадры жерла вулкана.
Улла Лохманн, одна из наиболее известных журналисток GEO и National Geographic, занимается съемкой вулканов вот уже 10 лет. Но недавно она сделала чуть ли не лучшую серию снимков в своей жизни — для этого храброй девушке пришлось забраться в жерло действующего вулкана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Я смотрела вверх, и небо было так далеко. А совсем рядом было озеро лавы температурой в 1200 градусов. Оно так кипит и бурлит, что выглядит живым существом. Я ощутила смирение перед природой — Улла Лохманн
Съемка прошла на острове Абраим (архипелаг Новые Гебриды). Уллу страховал муж, для безопасности надевший тяжелый теплозащитный комбинезон. Сама журналистка осталась только в майке и шортах.
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На что похоже путешествие в жерло действующего вулкана? Лохманн сравнивает свое путешествие с походом в очень горячую сауну. Сауну, которая может вас убить!
Улла Лохманн, одна из наиболее известных журналисток GEO и National Geographic, занимается съемкой вулканов вот уже 10 лет. Но недавно она сделала чуть ли не лучшую серию снимков в своей жизни — для этого храброй девушке пришлось забраться в жерло действующего вулкана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Я смотрела вверх, и небо было так далеко. А совсем рядом было озеро лавы температурой в 1200 градусов. Оно так кипит и бурлит, что выглядит живым существом. Я ощутила смирение перед природой — Улла Лохманн
Съемка прошла на острове Абраим (архипелаг Новые Гебриды). Уллу страховал муж, для безопасности надевший тяжелый теплозащитный комбинезон. Сама журналистка осталась только в майке и шортах.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
На что похоже путешествие в жерло действующего вулкана? Лохманн сравнивает свое путешествие с походом в очень горячую сауну. Сауну, которая может вас убить!
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