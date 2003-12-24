Раздел: Фоторепортажи
Великолепные снимки, идеальность которых порадует ценителей прекрасного. Фото
В мире миллионы миллионов идеальных вещей, которые способны вызвать дичайший восторг вашего внутреннего перфекциониста, но, к сожалению, очень часто мы этого просто не замечаем.
Огромное спасибо людям, которые чуть внимательнее, чем мы! Более того, эти герои не только наслаждаются увиденным сами, но и запечатлевают все это чудо на камеру, чтобы поделиться снимками с миром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Приготовьтесь получить порцию самого чистого эстетического удовольствия!
Читайте также: Великолепные снимки природы, нетронутой человеком. Фото
Огромное спасибо людям, которые чуть внимательнее, чем мы! Более того, эти герои не только наслаждаются увиденным сами, но и запечатлевают все это чудо на камеру, чтобы поделиться снимками с миром, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Приготовьтесь получить порцию самого чистого эстетического удовольствия!
Читайте также: Великолепные снимки природы, нетронутой человеком. Фото
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