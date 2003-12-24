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Оригинальные гаджеты, которые пригодятся в каждой квартире. Фото
Недорогие интеллектуальные гаджеты для дома.
Ещё пару десятилетий назад набор домашней техники ограничивался телевизором, холодильником и стиральной машиной. Причём вся эта техника была достаточно громоздкой. Сегодня же появились эффективные гаджеты с широчайшим функционалом, которые доступны широкому кругу пользователей. В этом обзоре «умные» продукты, которые пригодятся в каждом доме, передает Хроника.инфо ос ссылкой на novate.
1. Friday
Умные, красивые и футуристические замки с возможностью дистанционного управления — это «кусочек будущего», который можно получить уже сейчас. Пожалуй, вряд ли найдешь другой такой интеллектуальный замок, работающий от батареи, который оснащен технологиями Bluetooth, WiFi и HomeKit. Установка замка очень проста, а продается он в шести разных цветах.
2. Ring Spotlight
Стоит представите себе ситуацию, что человек уехал в отпуск или командировку, и ему хочется максимально обеспечить безопасность своего дома. В этом поможет умное устройство, которое подключается к обычной камере видеонаблюдения. С его помощью можно обеспечить двустороннюю звуковую и видеосвязь с камерой (через компьютер или смартфон). Также Ring Spotlight умеет самостоятельно определять движущиеся объекты и включать прожектор с сиреной громкостью 110 децибел.
3. eero Home
Следующее устройство может надежно заменить устаревший беспроводной маршрутизатор или ретранслятор WiFi. Система «eero Home» построена с использованием самой интеллектуальной технологии Wi-Fi, которая поможет обеспечить ультрабыстрый WiFi во всем доме.
4. Dyson 360 Eye Robot Vacuum
Dyson является авторитетным брендом в мире пылесосов, известным своими сверхмощными пылесосами. Данная модель Dyson 360 Eye Robot Vacuum достаточно небольшая, чтобы не мешать «под ногами». При этом она самостоятельно будет ездить по всему дому, очищая грязные участки и используя технологию Radial Root Cyclone для отделения грязи от пыли. Робопылесос поставляется с приложениями для iOS и Android для удобства мониторинга и управления.
5. First Alert 1036469
Для тех, кто беспокоится о возможном задымлении или отравлении угарным газом дома, есть идеальный гаджет. First Alert 1036469 в чрезвычайных ситуациях мгновенно уведомит об этом владельца, а также этот гаджет может похвастаться батареей с фантастическим сроком службы в 10 лет. Детектор отправляет уведомления на смартфон с помощью специальных приложений на iOS и Android.
6. iDevices Socket
Благодаря функциям голосового управления и удаленного доступа, это идеальное устройство, которое можно использовать для контроля мощности и яркости любой стандартной лампочки в доме. iDevices Socket подходит для стандартных, галогенных, сведиодных, да и для всех прочих лампочек.
7. Philips Airfryer
Сегодня это самая продаваемая фритюрница в мире (уже было продано более 7 миллионов штук). Благодаря этому устройству станет как никогда просто жарить картошку или другую пищу.
8. Fitkeeper
Сегодня контролировать свой вес стало очень просто. Конечно, можно сказать, что есть обычные весы и зачем нужно покупать смарт-гаджет. Но какие весы имеют встроенные фитнес-программы и посоветуют своему владельцу, как нужно изменить свой рацион.
9. Кухонная смарт-доска
Разве можно было представить десять лет назад разделочную доску, которая всегда подскажет калорийность того, что на ней разрезают (есть данные о 2000 различных продуктах), вес продуктов и т. д. Эта доска прочная, легко очищается и поставляется с 2-летней гарантией.
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10. Feed и Go Smart Pet Feeder
Домашние питомцы явно оценят эту умную кормушку, оснащенную Wi-Fi и веб-камерой. Ее можно удаленно запускать с помощью устройства на iOS или Android. Кормушка не только будет отмерять в нужное время необходимые порции пищи, но также сможет отмерять им лекарство, если животное заболеет.
Ещё пару десятилетий назад набор домашней техники ограничивался телевизором, холодильником и стиральной машиной. Причём вся эта техника была достаточно громоздкой. Сегодня же появились эффективные гаджеты с широчайшим функционалом, которые доступны широкому кругу пользователей. В этом обзоре «умные» продукты, которые пригодятся в каждом доме, передает Хроника.инфо ос ссылкой на novate.
1. Friday
Умные, красивые и футуристические замки с возможностью дистанционного управления — это «кусочек будущего», который можно получить уже сейчас. Пожалуй, вряд ли найдешь другой такой интеллектуальный замок, работающий от батареи, который оснащен технологиями Bluetooth, WiFi и HomeKit. Установка замка очень проста, а продается он в шести разных цветах.
2. Ring Spotlight
Стоит представите себе ситуацию, что человек уехал в отпуск или командировку, и ему хочется максимально обеспечить безопасность своего дома. В этом поможет умное устройство, которое подключается к обычной камере видеонаблюдения. С его помощью можно обеспечить двустороннюю звуковую и видеосвязь с камерой (через компьютер или смартфон). Также Ring Spotlight умеет самостоятельно определять движущиеся объекты и включать прожектор с сиреной громкостью 110 децибел.
3. eero Home
Следующее устройство может надежно заменить устаревший беспроводной маршрутизатор или ретранслятор WiFi. Система «eero Home» построена с использованием самой интеллектуальной технологии Wi-Fi, которая поможет обеспечить ультрабыстрый WiFi во всем доме.
4. Dyson 360 Eye Robot Vacuum
Dyson является авторитетным брендом в мире пылесосов, известным своими сверхмощными пылесосами. Данная модель Dyson 360 Eye Robot Vacuum достаточно небольшая, чтобы не мешать «под ногами». При этом она самостоятельно будет ездить по всему дому, очищая грязные участки и используя технологию Radial Root Cyclone для отделения грязи от пыли. Робопылесос поставляется с приложениями для iOS и Android для удобства мониторинга и управления.
5. First Alert 1036469
Для тех, кто беспокоится о возможном задымлении или отравлении угарным газом дома, есть идеальный гаджет. First Alert 1036469 в чрезвычайных ситуациях мгновенно уведомит об этом владельца, а также этот гаджет может похвастаться батареей с фантастическим сроком службы в 10 лет. Детектор отправляет уведомления на смартфон с помощью специальных приложений на iOS и Android.
6. iDevices Socket
Благодаря функциям голосового управления и удаленного доступа, это идеальное устройство, которое можно использовать для контроля мощности и яркости любой стандартной лампочки в доме. iDevices Socket подходит для стандартных, галогенных, сведиодных, да и для всех прочих лампочек.
7. Philips Airfryer
Сегодня это самая продаваемая фритюрница в мире (уже было продано более 7 миллионов штук). Благодаря этому устройству станет как никогда просто жарить картошку или другую пищу.
8. Fitkeeper
Сегодня контролировать свой вес стало очень просто. Конечно, можно сказать, что есть обычные весы и зачем нужно покупать смарт-гаджет. Но какие весы имеют встроенные фитнес-программы и посоветуют своему владельцу, как нужно изменить свой рацион.
9. Кухонная смарт-доска
Разве можно было представить десять лет назад разделочную доску, которая всегда подскажет калорийность того, что на ней разрезают (есть данные о 2000 различных продуктах), вес продуктов и т. д. Эта доска прочная, легко очищается и поставляется с 2-летней гарантией.
Читайте также: Пугающие снимки, сделанные камерами ночного видения. Фото
10. Feed и Go Smart Pet Feeder
Домашние питомцы явно оценят эту умную кормушку, оснащенную Wi-Fi и веб-камерой. Ее можно удаленно запускать с помощью устройства на iOS или Android. Кормушка не только будет отмерять в нужное время необходимые порции пищи, но также сможет отмерять им лекарство, если животное заболеет.
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