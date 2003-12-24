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Во Львове в небе появился загадочный летающий объект. Фото
Жители Львовской и Ивано-Франковской областей засняли странный летающий объект, похожий на комету или яркую звезду.
Об этом сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsONE.
"Итак, все-таки над Львовом что-то было (пролетало). Есть четыре фото с разных мест и одинаковые к ним описания: 26.12.2017, примерно в 05:00 – 05:30 утра. Сначала оно было как большая звезда, но постепенно увеличивалось и рассеялось", – пишет он.
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Зинкевич подчеркнул, что подобный объект видели над Львовом, на Прикарпатье, в Черновцах, Житомире и даже турецкой Анталии.
Об этом сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на NewsONE.
"Итак, все-таки над Львовом что-то было (пролетало). Есть четыре фото с разных мест и одинаковые к ним описания: 26.12.2017, примерно в 05:00 – 05:30 утра. Сначала оно было как большая звезда, но постепенно увеличивалось и рассеялось", – пишет он.
Читайте также: В поле зрения марсохода «Любопытство» попал загадочный объект
Зинкевич подчеркнул, что подобный объект видели над Львовом, на Прикарпатье, в Черновцах, Житомире и даже турецкой Анталии.
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