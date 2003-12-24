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Удивительные факты о мотоциклах. Фото

Удивительные факты о мотоциклах. ФотоУдивительно, но все это чистейшая правда.

Какой молодой человек не мечтал о мотоцикле? Мотоцикл - это действительно крутое, стильное и невероятно душевное транспортное средство, обладающее своей собственной аурой. Нет ничего удивительного, что именно с мотоциклами связано огромное количество интересных фактов и происшествий. Вот лишь некоторые, наиболее интересные и запоминающиеся из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Такая себе легенда

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Мотоциклы Harley Davidson сегодня считаются культовыми и имеют множество поклонников в мире. При этом мало кто знает, что они ломаются в два раза чаще, чем байки трех ведущих мотоциклетных производителей в мире.

2. Парад невиданной щедрости

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Согласно контракту, который актер Киану Ривз подписал с компанией, ему причиталось 15 % от кассовых сборов от фильма «Матрица». Он использовал эти деньги, чтобы купить мотоциклы «Харлей-Дэвидсон» для всех каскадеров, которые снимались в фильме.

3. Старикам тут не место

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Самый редкий мотоцикл в мире был найден при демонтаже старого помещения в Чикаго, замурованным за кирпичной стеной. Что интересно, технология двигателя «Traub» сильно опережала свое время, и байк до сих пор находится в рабочем состоянии.

4. Врачи на мотоциклах

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Первыми, кто появляется при несчастных случаях на мотогонках в Северной Ирландии, являются специальные мотоврачи. Они ездят со средней скоростью 290 км/ч, чтобы как можно быстрее добраться до места происшествия.

5. Незнание закона не запрещает

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


В Калифорнии можно законно ездить на мотоцикле по разделительной линии между двумя автомобилями в разных полосах движения. Что интересно, только 53% жителей штата знают, что это законно.

6. Мотоциклетная дискриминация

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


В колумбийском городе Медельин власти сумели сократить количество ДТП на мотоциклах со смертельным исходом на 39%. Сделали они это просто - запретили мужчинам ездить в качестве пассажира на мотоциклах.

7. Закопали колесо войны

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


В 2000 году основные компании-производители мотоциклов достигли взаимной договоренности относительно того, чтобы положить конец «войне скоростей», при которой все пытались создать самый быстрый байк в мире. Они опасались, что скорости станут чрезвычайно опасными для водителей мотоциклов. Был согласован лимит скорости в 300 км/ч.

8. Передачи для слабых

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


На мотоциклах в течение очень длительного времени не было задней передачи. На самом деле, ее не было дольше, чем прошло времени между изобретением полета и высадкой человека на Луну.

9. Потеряли инновацию

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


В 1935 году немецкие инженеры создали обтекаемый мотоцикл с двигателем на переднем колесе. К сожалению, был сделан только один экземпляр, и его текущее местоположение неизвестно.

10. Кто бы мог подумать

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Мотоциклетные шлемы были изобретены нейрохирургом. Поводом для этого стала смерть Лоуренса Аравийского, который разбился на мотоцикле. Врач присутствовал при этом.

11. Патент на рычание

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Компания Harley Davidson безуспешно пыталась запатентовать звук своих мотоциклов. Во время судебного разбирательства представитель Yamaha возразил: «Между звуком, который производит их двигатель, и звуком, который производит наш двигатель, нет никакой разницы. Поршни ходят вверх и вниз. Все они звучат одинаково».

12. Игра смыслов

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


На японском языке «Хаябуса» означает «сапсан». Компания Suzuki назвала свой мотоцикл «Hayabusa», потому что сапсан охотится на черных дроздов. Это является отсылкой к попытке компании Honda создать CBR1100XX Super Blackbird в качестве самого быстрого в мире мотоцикла.

13. Мотоцикл-ветеран

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Harley-Davidson выпустил специальный мотоцикл для использования военными частями во время Второй мировой войны. Он был скопирован с BMW.

14. Шаг к успеху

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Японская автомобилестроительная компания Honda сделала свой первый мотоцикл в 1949 году. Спустя 15 лет Honda была крупнейшим в мире производителем мотоциклов.

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15. Продвижение инновации

Удивительные факты о мотоциклах. Фото


Honda изготовила мотоциклетный двигатель, основанный на существующем автомобильном двигателе V8, обрезав стороны цилиндров. В результате появился V4 с овальными поршнями и 8 клапанами на цилиндр.
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 Теги: факты, мотоциклы

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Сегодня, 19:22 » Автор: Анна Мартынова
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