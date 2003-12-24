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Удивительные факты о мотоциклах. Фото
Удивительно, но все это чистейшая правда.
Какой молодой человек не мечтал о мотоцикле? Мотоцикл - это действительно крутое, стильное и невероятно душевное транспортное средство, обладающее своей собственной аурой. Нет ничего удивительного, что именно с мотоциклами связано огромное количество интересных фактов и происшествий. Вот лишь некоторые, наиболее интересные и запоминающиеся из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Такая себе легенда
Мотоциклы Harley Davidson сегодня считаются культовыми и имеют множество поклонников в мире. При этом мало кто знает, что они ломаются в два раза чаще, чем байки трех ведущих мотоциклетных производителей в мире.
2. Парад невиданной щедрости
Согласно контракту, который актер Киану Ривз подписал с компанией, ему причиталось 15 % от кассовых сборов от фильма «Матрица». Он использовал эти деньги, чтобы купить мотоциклы «Харлей-Дэвидсон» для всех каскадеров, которые снимались в фильме.
3. Старикам тут не место
Самый редкий мотоцикл в мире был найден при демонтаже старого помещения в Чикаго, замурованным за кирпичной стеной. Что интересно, технология двигателя «Traub» сильно опережала свое время, и байк до сих пор находится в рабочем состоянии.
4. Врачи на мотоциклах
Первыми, кто появляется при несчастных случаях на мотогонках в Северной Ирландии, являются специальные мотоврачи. Они ездят со средней скоростью 290 км/ч, чтобы как можно быстрее добраться до места происшествия.
5. Незнание закона не запрещает
В Калифорнии можно законно ездить на мотоцикле по разделительной линии между двумя автомобилями в разных полосах движения. Что интересно, только 53% жителей штата знают, что это законно.
6. Мотоциклетная дискриминация
В колумбийском городе Медельин власти сумели сократить количество ДТП на мотоциклах со смертельным исходом на 39%. Сделали они это просто - запретили мужчинам ездить в качестве пассажира на мотоциклах.
7. Закопали колесо войны
В 2000 году основные компании-производители мотоциклов достигли взаимной договоренности относительно того, чтобы положить конец «войне скоростей», при которой все пытались создать самый быстрый байк в мире. Они опасались, что скорости станут чрезвычайно опасными для водителей мотоциклов. Был согласован лимит скорости в 300 км/ч.
8. Передачи для слабых
На мотоциклах в течение очень длительного времени не было задней передачи. На самом деле, ее не было дольше, чем прошло времени между изобретением полета и высадкой человека на Луну.
9. Потеряли инновацию
В 1935 году немецкие инженеры создали обтекаемый мотоцикл с двигателем на переднем колесе. К сожалению, был сделан только один экземпляр, и его текущее местоположение неизвестно.
10. Кто бы мог подумать
Мотоциклетные шлемы были изобретены нейрохирургом. Поводом для этого стала смерть Лоуренса Аравийского, который разбился на мотоцикле. Врач присутствовал при этом.
11. Патент на рычание
Компания Harley Davidson безуспешно пыталась запатентовать звук своих мотоциклов. Во время судебного разбирательства представитель Yamaha возразил: «Между звуком, который производит их двигатель, и звуком, который производит наш двигатель, нет никакой разницы. Поршни ходят вверх и вниз. Все они звучат одинаково».
12. Игра смыслов
На японском языке «Хаябуса» означает «сапсан». Компания Suzuki назвала свой мотоцикл «Hayabusa», потому что сапсан охотится на черных дроздов. Это является отсылкой к попытке компании Honda создать CBR1100XX Super Blackbird в качестве самого быстрого в мире мотоцикла.
13. Мотоцикл-ветеран
Harley-Davidson выпустил специальный мотоцикл для использования военными частями во время Второй мировой войны. Он был скопирован с BMW.
14. Шаг к успеху
Японская автомобилестроительная компания Honda сделала свой первый мотоцикл в 1949 году. Спустя 15 лет Honda была крупнейшим в мире производителем мотоциклов.
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15. Продвижение инновации
Honda изготовила мотоциклетный двигатель, основанный на существующем автомобильном двигателе V8, обрезав стороны цилиндров. В результате появился V4 с овальными поршнями и 8 клапанами на цилиндр.
Какой молодой человек не мечтал о мотоцикле? Мотоцикл - это действительно крутое, стильное и невероятно душевное транспортное средство, обладающее своей собственной аурой. Нет ничего удивительного, что именно с мотоциклами связано огромное количество интересных фактов и происшествий. Вот лишь некоторые, наиболее интересные и запоминающиеся из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Такая себе легенда
Мотоциклы Harley Davidson сегодня считаются культовыми и имеют множество поклонников в мире. При этом мало кто знает, что они ломаются в два раза чаще, чем байки трех ведущих мотоциклетных производителей в мире.
2. Парад невиданной щедрости
Согласно контракту, который актер Киану Ривз подписал с компанией, ему причиталось 15 % от кассовых сборов от фильма «Матрица». Он использовал эти деньги, чтобы купить мотоциклы «Харлей-Дэвидсон» для всех каскадеров, которые снимались в фильме.
3. Старикам тут не место
Самый редкий мотоцикл в мире был найден при демонтаже старого помещения в Чикаго, замурованным за кирпичной стеной. Что интересно, технология двигателя «Traub» сильно опережала свое время, и байк до сих пор находится в рабочем состоянии.
4. Врачи на мотоциклах
Первыми, кто появляется при несчастных случаях на мотогонках в Северной Ирландии, являются специальные мотоврачи. Они ездят со средней скоростью 290 км/ч, чтобы как можно быстрее добраться до места происшествия.
5. Незнание закона не запрещает
В Калифорнии можно законно ездить на мотоцикле по разделительной линии между двумя автомобилями в разных полосах движения. Что интересно, только 53% жителей штата знают, что это законно.
6. Мотоциклетная дискриминация
В колумбийском городе Медельин власти сумели сократить количество ДТП на мотоциклах со смертельным исходом на 39%. Сделали они это просто - запретили мужчинам ездить в качестве пассажира на мотоциклах.
7. Закопали колесо войны
В 2000 году основные компании-производители мотоциклов достигли взаимной договоренности относительно того, чтобы положить конец «войне скоростей», при которой все пытались создать самый быстрый байк в мире. Они опасались, что скорости станут чрезвычайно опасными для водителей мотоциклов. Был согласован лимит скорости в 300 км/ч.
8. Передачи для слабых
На мотоциклах в течение очень длительного времени не было задней передачи. На самом деле, ее не было дольше, чем прошло времени между изобретением полета и высадкой человека на Луну.
9. Потеряли инновацию
В 1935 году немецкие инженеры создали обтекаемый мотоцикл с двигателем на переднем колесе. К сожалению, был сделан только один экземпляр, и его текущее местоположение неизвестно.
10. Кто бы мог подумать
Мотоциклетные шлемы были изобретены нейрохирургом. Поводом для этого стала смерть Лоуренса Аравийского, который разбился на мотоцикле. Врач присутствовал при этом.
11. Патент на рычание
Компания Harley Davidson безуспешно пыталась запатентовать звук своих мотоциклов. Во время судебного разбирательства представитель Yamaha возразил: «Между звуком, который производит их двигатель, и звуком, который производит наш двигатель, нет никакой разницы. Поршни ходят вверх и вниз. Все они звучат одинаково».
12. Игра смыслов
На японском языке «Хаябуса» означает «сапсан». Компания Suzuki назвала свой мотоцикл «Hayabusa», потому что сапсан охотится на черных дроздов. Это является отсылкой к попытке компании Honda создать CBR1100XX Super Blackbird в качестве самого быстрого в мире мотоцикла.
13. Мотоцикл-ветеран
Harley-Davidson выпустил специальный мотоцикл для использования военными частями во время Второй мировой войны. Он был скопирован с BMW.
14. Шаг к успеху
Японская автомобилестроительная компания Honda сделала свой первый мотоцикл в 1949 году. Спустя 15 лет Honda была крупнейшим в мире производителем мотоциклов.
Читайте также: Пугающие снимки, сделанные камерами ночного видения. Фото
15. Продвижение инновации
Honda изготовила мотоциклетный двигатель, основанный на существующем автомобильном двигателе V8, обрезав стороны цилиндров. В результате появился V4 с овальными поршнями и 8 клапанами на цилиндр.
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