Раздел: Фоторепортажи
Забавные прически людей, которым очень хотели выделиться
Не самые носибельные прически.
Есть в нашей жизни то, в чем нуждаются все: еда, вода, воздух, и это не подлежит сомнению. Но, на наш взгляд, не подлежит сомнению и необходимость периодически что-то делать со своей головой, не в том смысле, что ее периодически нужно лечить, а в смысле прически, даже если ваша прическа называется "лысина", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
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Есть в нашей жизни то, в чем нуждаются все: еда, вода, воздух, и это не подлежит сомнению. Но, на наш взгляд, не подлежит сомнению и необходимость периодически что-то делать со своей головой, не в том смысле, что ее периодически нужно лечить, а в смысле прически, даже если ваша прическа называется "лысина", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф
Читайте также: Фотошоп рулит: убойные фотки, которые развеселят любого
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