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Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото

Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. ФотоЭта самая старая в мире школа Сант

Те, кто хочет освоить профессии Санта-Клауса и миссис Клаус, отправляются в специализированную школу Чарльза У. Говарда в Мидленде, штат Мичиган, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Эта самая старая в мире (открылась в 1937 году) школа Сант ежегодно собирает около 200 студентов, чтобы научить их всем премудростям волшебного ремесла.

Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
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 Теги: Санта-Клаус, школа

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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