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Так выглядит специализированная школа для Санта-Клаусов. Фото
Эта самая старая в мире школа Сант
Те, кто хочет освоить профессии Санта-Клауса и миссис Клаус, отправляются в специализированную школу Чарльза У. Говарда в Мидленде, штат Мичиган, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
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Эта самая старая в мире (открылась в 1937 году) школа Сант ежегодно собирает около 200 студентов, чтобы научить их всем премудростям волшебного ремесла.
Те, кто хочет освоить профессии Санта-Клауса и миссис Клаус, отправляются в специализированную школу Чарльза У. Говарда в Мидленде, штат Мичиган, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: В этой школе обучают настоящих Санта Клаусов. Фото
Эта самая старая в мире (открылась в 1937 году) школа Сант ежегодно собирает около 200 студентов, чтобы научить их всем премудростям волшебного ремесла.
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