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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото

Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото За двое суток там выпало почти полтора метра снега.

В американском городе Эри, штат Пенсильвания, в течение двух рождественских суток выпало 53 дюйма (около 135 сантиметров) снега, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Причиной такого тяжёлого снегопада стал так называемый «озерный эффект»: холодный ветер сдувает испарения с ещё тёплых Великих озёр, которые потом выпадают осадками.

Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото
Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото
Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото


По словам местных жителей, им приходится тратить по несколько часов на то, чтобы разгрести проезд от гаража до дороги.

Ещё час, добавляют они, приходится тратить на поездку до работы, хотя она чаще всего находится всего в нескольких милях от их домов.

Агентство Reuters выпустило фоторепортаж с места событий о борьбе местных жителей со снежной стихией. За несколько часов Эри превратился в один большой сугроб, изрезанный прорубленными в снегу дорожками.

Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото


Больше всего внезапными объёмами снегопада возмущены автомобилисты. Некоторые из них с трудом смогли разглядеть свои транспортные средства под полутораметровым слоем снега.

Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото
Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото
Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото


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А те, кому посчастливилось откопать автомобили, удивляются: даже на внедорожных машинах диаметра колёс с трудом хватает для того, чтобы возвышаться над сугробами.

Впечатляющие снежные завалы в Пенсильвании. Фото


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 Теги: снег, США

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Сегодня, 19:22 » Автор: Анна Мартынова
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