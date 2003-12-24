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Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото

Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. ФотоКадры показывают уникальность тех видов зверей, которые находятся на грани исчезновения

Британский фотограф Тим Флак опубликовал серию снимков, которые показывают животных, которые внесены в Красную книгу. Этих представителей мира дикой природы он отслеживал больше двух лет. Ему удалось очень сильно приблизиться к этим зверям, чтобы во всех подробностях показать их красоту и уникальность. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

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Многие из этих фото убеждают, насколько огромной утратой для нашей планеты станет исчезновение хотя бы одного из представленного здесь вида животных. Героями снимков Флака стали полярный медведь, снежный барс, гепард, сайгак, филиппинский орел, олм саламандра и многие другие. Некоторые звери с этих снимков словно пришли из фантастических фильмов.

Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото


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 Теги: животные, Сеть, фото

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Сегодня, 06:52 » Автор: Наталья Кошелева
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