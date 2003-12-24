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Удивительные снимки исчезающих животных покорили сеть. Фото
Кадры показывают уникальность тех видов зверей, которые находятся на грани исчезновения
Британский фотограф Тим Флак опубликовал серию снимков, которые показывают животных, которые внесены в Красную книгу. Этих представителей мира дикой природы он отслеживал больше двух лет. Ему удалось очень сильно приблизиться к этим зверям, чтобы во всех подробностях показать их красоту и уникальность. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
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Многие из этих фото убеждают, насколько огромной утратой для нашей планеты станет исчезновение хотя бы одного из представленного здесь вида животных. Героями снимков Флака стали полярный медведь, снежный барс, гепард, сайгак, филиппинский орел, олм саламандра и многие другие. Некоторые звери с этих снимков словно пришли из фантастических фильмов.
Британский фотограф Тим Флак опубликовал серию снимков, которые показывают животных, которые внесены в Красную книгу. Этих представителей мира дикой природы он отслеживал больше двух лет. Ему удалось очень сильно приблизиться к этим зверям, чтобы во всех подробностях показать их красоту и уникальность. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Читайте также: Удивительные снимки фотографа из Украины покорили Сеть
Многие из этих фото убеждают, насколько огромной утратой для нашей планеты станет исчезновение хотя бы одного из представленного здесь вида животных. Героями снимков Флака стали полярный медведь, снежный барс, гепард, сайгак, филиппинский орел, олм саламандра и многие другие. Некоторые звери с этих снимков словно пришли из фантастических фильмов.
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