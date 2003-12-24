Эти звезды не могут похвастаться высоким уровнем IQ. Фото

За ними закреплена незавидна слава.



Мы часто говорим о знаменитостях с высоким уровнем IQ. Мы восхищаемся их умом, образованностью и начитанностью. Красивые, знаменитые и… умные.Они вызывают симпатию не только, благодаря своей красоте, но и высокому интеллекту. А как насчет тех звезд, кто не блещет умом и чей уровень IQ не такой высокий, передает



Вот 11 звезд с недопустимо низким уровнем IQ:



1. Пэрис Хилтон (Paris Hilton)







Выходки и фразы этой светской львицы неоднократно подтверждали её низкий уровень IQ.



2. Кортни Кардашьян (Kourtney Kardashian)







Представительница звездной фамилии Кардашьян недавно была признана одной из самых глупых знаменитостей.



3. Ким Кардашьян (Kim Kardashian)







Похоже, редкий член семьи Кардашьян отличается высоким умом. Ким Кардашьян не исключение.



4. Ники Минаж (Nicki Minaj)







Ники Минаж также была причислена к знаменитостям с низким уровнем IQ.



5. Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger)







Еще одна звезда, более известная, благодаря своей внешности, а вовсе не интеллекту, – Николь Шерзингер. К сожалнию, бывшая солистка Pussycat Doll, по слухам, не отличается высоким интеллектом.



6. Джессика Симпсон (Jessica Simpson)







В одном из своих интервью мама Джессики как-то заявила, что уровень IQ её дочери достигает 160. Однако, мало кто поверил этому заявлению, учитывая то, насколько смешно Джессика складывает слова во фразы и как неумело она ведет диалоги с журналистами.



7. Бритни Спирс (Britney Spears)







Сама поп принцесса заявила о том, что уровень её IQ составляет 104. В это также мало верится, ведь о том, что Бритни не блещет интеллектом, не раз говорили её близкие и знакомые.



8. Майли Сайрус (Miley Cyrus)







По слухам, что уровень IQ Майли может составлять от 100 до 130, причем чаще всего фигурирует именно число 119.



Однако это вряд ли возможно, учитывая то, насколько глупо и нелепо звезда ведет себя жизни, а также в разговоре с журналистами.



9. Мэрая Кери (Mariah Carey)







Как Мэрайя Кэри могла оказаться в списке известных людей с низким уровнем интеллекта?



А ведь это, скорее всего, правда. И хотя, из некоторых источников известно, что показатель IQ у сексапильной певицы целых 126, похоже на то, что это неправда. Многочисленные ошибки, которые звезда допускает в своей речи, свидетельствуют о том, что она вовсе не так умна, как ей того бы хотелось.



10. Кортни Лав (Courtney Love)







Как-то Кортни проговорилась о том, что уровень IQ её дочери намного выше, чем у неё. Правда, озвучить свой уровень IQ звезда так и не решилась.



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11. Крис Браун (Chris Brown)







Крис Браун попал в этот список знаменитых людей с низким уровнем интеллекта, благодаря отвратительной музыке и чрезвычайному самомнению. Как правило, высокое самомнение граничит с ограниченностью и глупостью. Это также подтверждает и окружение музыканта.



Тем не менее, сам Крис считает себя очень умной, всесторонне развитой личностью и утверждает, что уровень его IQ составляет 120. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Мы часто говорим о знаменитостях с высоким уровнем IQ. Мы восхищаемся их умом, образованностью и начитанностью. Красивые, знаменитые и… умные.Они вызывают симпатию не только, благодаря своей красоте, но и высокому интеллекту. А как насчет тех звезд, кто не блещет умом и чей уровень IQ не такой высокий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Вот 11 звезд с недопустимо низким уровнем IQ:Выходки и фразы этой светской львицы неоднократно подтверждали её низкий уровень IQ.Представительница звездной фамилии Кардашьян недавно была признана одной из самых глупых знаменитостей.Похоже, редкий член семьи Кардашьян отличается высоким умом. Ким Кардашьян не исключение.Ники Минаж также была причислена к знаменитостям с низким уровнем IQ.Еще одна звезда, более известная, благодаря своей внешности, а вовсе не интеллекту, – Николь Шерзингер. К сожалнию, бывшая солистка Pussycat Doll, по слухам, не отличается высоким интеллектом.В одном из своих интервью мама Джессики как-то заявила, что уровень IQ её дочери достигает 160. Однако, мало кто поверил этому заявлению, учитывая то, насколько смешно Джессика складывает слова во фразы и как неумело она ведет диалоги с журналистами.Сама поп принцесса заявила о том, что уровень её IQ составляет 104. В это также мало верится, ведь о том, что Бритни не блещет интеллектом, не раз говорили её близкие и знакомые.По слухам, что уровень IQ Майли может составлять от 100 до 130, причем чаще всего фигурирует именно число 119.Однако это вряд ли возможно, учитывая то, насколько глупо и нелепо звезда ведет себя жизни, а также в разговоре с журналистами.Как Мэрайя Кэри могла оказаться в списке известных людей с низким уровнем интеллекта?А ведь это, скорее всего, правда. И хотя, из некоторых источников известно, что показатель IQ у сексапильной певицы целых 126, похоже на то, что это неправда. Многочисленные ошибки, которые звезда допускает в своей речи, свидетельствуют о том, что она вовсе не так умна, как ей того бы хотелось.Как-то Кортни проговорилась о том, что уровень IQ её дочери намного выше, чем у неё. Правда, озвучить свой уровень IQ звезда так и не решилась.Крис Браун попал в этот список знаменитых людей с низким уровнем интеллекта, благодаря отвратительной музыке и чрезвычайному самомнению. Как правило, высокое самомнение граничит с ограниченностью и глупостью. Это также подтверждает и окружение музыканта.Тем не менее, сам Крис считает себя очень умной, всесторонне развитой личностью и утверждает, что уровень его IQ составляет 120.



