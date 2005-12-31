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В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.
На берегу залива Кейп-Код, штат Массачусетс было обнаружено мертвых акул, причиной гибели которых стало похолодание.
Акул на побережье Атлантического океана обнаружил случайный прохожий и сообщил об увиденном волонтеров из организации Atlantic White Shark Conservancy. Специалисты по организации, прибывшие на место обнаружения замерзших акул, впоследствии отметили на странице в Facebook, что те были самцами, каждый из которых достигал примерно четырех метров в длину. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на New-s.com.ua.
Отмечается, что две взрослые акулы вида лисья акула или морская лисица погибли в результате обморожения. Акулы этого вида, как правило, обитают в тропических и умеренных водах, плавая на глубине около 500 метров в открытом море. Они изредка появляясь в прибрежной зоне.
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Итак, причина гибели акул понятна, ведь за последнюю неделю температура в штате Массачусетс опустилась до минус семи градусов по Цельсию, тогда как обычно в декабре в данном штате температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.
Акул на побережье Атлантического океана обнаружил случайный прохожий и сообщил об увиденном волонтеров из организации Atlantic White Shark Conservancy. Специалисты по организации, прибывшие на место обнаружения замерзших акул, впоследствии отметили на странице в Facebook, что те были самцами, каждый из которых достигал примерно четырех метров в длину. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на New-s.com.ua.
Отмечается, что две взрослые акулы вида лисья акула или морская лисица погибли в результате обморожения. Акулы этого вида, как правило, обитают в тропических и умеренных водах, плавая на глубине около 500 метров в открытом море. Они изредка появляясь в прибрежной зоне.
Читайте также: Завораживающие фото замерзших водопадов.Фото
Итак, причина гибели акул понятна, ведь за последнюю неделю температура в штате Массачусетс опустилась до минус семи градусов по Цельсию, тогда как обычно в декабре в данном штате температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.
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