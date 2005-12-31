» » В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.
Раздел: Фоторепортажи  
0

В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.

В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.На берегу залива Кейп-Код, штат Массачусетс было обнаружено мертвых акул, причиной гибели которых стало похолодание.

Акул на побережье Атлантического океана обнаружил случайный прохожий и сообщил об увиденном волонтеров из организации Atlantic White Shark Conservancy. Специалисты по организации, прибывшие на место обнаружения замерзших акул, впоследствии отметили на странице в Facebook, что те были самцами, каждый из которых достигал примерно четырех метров в длину. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на New-s.com.ua.

В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.


Отмечается, что две взрослые акулы вида лисья акула или морская лисица погибли в результате обморожения. Акулы этого вида, как правило, обитают в тропических и умеренных водах, плавая на глубине около 500 метров в открытом море. Они изредка появляясь в прибрежной зоне.

В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.


Читайте также: Завораживающие фото замерзших водопадов.Фото

Итак, причина гибели акул понятна, ведь за последнюю неделю температура в штате Массачусетс опустилась до минус семи градусов по Цельсию, тогда как обычно в декабре в данном штате температура не опускается ниже минус двух градусов по Цельсию.

В США на побережье обнаружили замерзших акул. Фото.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, акулы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Наталья Кошелева
     130
     0

Похожие новости по теме

Портреты акул, сделанные в опасной близости от хищников. Фото Портреты акул, сделанные в опасной близости от хищников. Фото

Работы американского фотографа.

Тысячи замерзших водопадов в сказочкой Хорватии. Фото Тысячи замерзших водопадов в сказочкой Хорватии. Фото

Добро пожаловать в зимнюю сказку.

Жуткие кадры с чемпионата по ловле акул. Фото Жуткие кадры с чемпионата по ловле акул. Фото

Слабонервным лучше не смотреть.

Завораживающие фото замерзших водопадов.Фото Завораживающие фото замерзших водопадов.Фото

Все мы привыкли видеть потрясающие, струящиеся водопады, которые летят на сумасшедшей скорости с горных вершин или лесных обрывов. Но задумывались ли вы над тем, как будет выглядеть водопад, если замерзнет?

Парень ловит акул голыми руками. Фото Парень ловит акул голыми руками. Фото

Макс Маггеридж поймал уже более 200 акул.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх