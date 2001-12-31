Раздел: Фоторепортажи
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Фотоподборка на тему: "Выход есть всегда".
Наши домашние питомцы очень любят шалить. И когда в доме появляется новогоднее дерево, то это чревато настоящей катастрофой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
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Впрочем, достаточно лишь немного пофантазировать, дабы спасти елку!
Наши домашние питомцы очень любят шалить. И когда в доме появляется новогоднее дерево, то это чревато настоящей катастрофой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Читайте также: Как забавно спасаются от жары эти животные
Впрочем, достаточно лишь немного пофантазировать, дабы спасти елку!
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