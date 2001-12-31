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Раздел: Фоторепортажи  
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Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото

Миссия выполнима: уберечь елку от кота. ФотоФотоподборка на тему: "Выход есть всегда".

Наши домашние питомцы очень любят шалить. И когда в доме появляется новогоднее дерево, то это чревато настоящей катастрофой. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.

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Впрочем, достаточно лишь немного пофантазировать, дабы спасти елку!

Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
Миссия выполнима: уберечь елку от кота. Фото
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 Теги: фото, кот, елка

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Сегодня, 06:52 » Автор: Наталья Кошелева
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