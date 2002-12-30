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Раздел: Фоторепортажи  
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Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото Этим подаркам современные дети будут не слишком рады.

Давайте вспомним, о чем мы когда-то мечтали в преддверии Нового года. Мы старались учиться на одни пятерки, убирать свою комнату и прилежно себя вести, чтобы родители подарили желанную куклу Барби или приставку Dendy, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Приставка была мечтой каждого ребенка.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Лизун и прыгунчики. А сколько обоев мы испортили и сколько ваз разбили…

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Сборная модель самолета. Получить такой подарок было огромным счастьем.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


У некоторых эти санки до сих пор стоят на балконах.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Журнал для наклеек мы берегли как зеницу ока и с бешеным энтузиазмом скупали наклейки.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Такая железная дорога была далеко не у всех.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Сколько часов мы проводили, оттачивая свое рыболовное мастерство!

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Самыми крутыми считались mp3-плееры.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Может быть, мы не все до конца понимали, зачем нужны пейджеры, но все равно мечтали получить их на Новый год или день рождения.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Сколько воображаемых городов было построено…

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Как сильно мы старались, высунув от усердия язык, аккуратно вырезать гардероб для бумажной куклы.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Посмотрев фильм «Один дома», мы все мечтали о кассетном диктофоне.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Вечная борьба: Барби или Синди.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Мы старательно нажимали кнопки и играли в «начальников».

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Звуки, издаваемые стилофоном, мы запомнили на всю жизнь.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


После дома для Барби машина была второй самой заветной мечтой девочек.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


Мы покупали видеокассеты, обменивались ими и брали в видеопрокате.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото


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Из школы мы неслись домой, чтобы покормить своего электронного любимца.

Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото
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 Теги: подарки, Новый год

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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