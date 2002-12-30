Раздел: Фоторепортажи
Подарки, которые раньше получали дети на Новый год. Фото
Этим подаркам современные дети будут не слишком рады.
Давайте вспомним, о чем мы когда-то мечтали в преддверии Нового года. Мы старались учиться на одни пятерки, убирать свою комнату и прилежно себя вести, чтобы родители подарили желанную куклу Барби или приставку Dendy, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Приставка была мечтой каждого ребенка.
Лизун и прыгунчики. А сколько обоев мы испортили и сколько ваз разбили…
Сборная модель самолета. Получить такой подарок было огромным счастьем.
У некоторых эти санки до сих пор стоят на балконах.
Журнал для наклеек мы берегли как зеницу ока и с бешеным энтузиазмом скупали наклейки.
Такая железная дорога была далеко не у всех.
Сколько часов мы проводили, оттачивая свое рыболовное мастерство!
Самыми крутыми считались mp3-плееры.
Может быть, мы не все до конца понимали, зачем нужны пейджеры, но все равно мечтали получить их на Новый год или день рождения.
Сколько воображаемых городов было построено…
Как сильно мы старались, высунув от усердия язык, аккуратно вырезать гардероб для бумажной куклы.
Посмотрев фильм «Один дома», мы все мечтали о кассетном диктофоне.
Вечная борьба: Барби или Синди.
Мы старательно нажимали кнопки и играли в «начальников».
Звуки, издаваемые стилофоном, мы запомнили на всю жизнь.
После дома для Барби машина была второй самой заветной мечтой девочек.
Мы покупали видеокассеты, обменивались ими и брали в видеопрокате.
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Из школы мы неслись домой, чтобы покормить своего электронного любимца.
Давайте вспомним, о чем мы когда-то мечтали в преддверии Нового года. Мы старались учиться на одни пятерки, убирать свою комнату и прилежно себя вести, чтобы родители подарили желанную куклу Барби или приставку Dendy, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Приставка была мечтой каждого ребенка.
Лизун и прыгунчики. А сколько обоев мы испортили и сколько ваз разбили…
Сборная модель самолета. Получить такой подарок было огромным счастьем.
У некоторых эти санки до сих пор стоят на балконах.
Журнал для наклеек мы берегли как зеницу ока и с бешеным энтузиазмом скупали наклейки.
Такая железная дорога была далеко не у всех.
Сколько часов мы проводили, оттачивая свое рыболовное мастерство!
Самыми крутыми считались mp3-плееры.
Может быть, мы не все до конца понимали, зачем нужны пейджеры, но все равно мечтали получить их на Новый год или день рождения.
Сколько воображаемых городов было построено…
Как сильно мы старались, высунув от усердия язык, аккуратно вырезать гардероб для бумажной куклы.
Посмотрев фильм «Один дома», мы все мечтали о кассетном диктофоне.
Вечная борьба: Барби или Синди.
Мы старательно нажимали кнопки и играли в «начальников».
Звуки, издаваемые стилофоном, мы запомнили на всю жизнь.
После дома для Барби машина была второй самой заветной мечтой девочек.
Мы покупали видеокассеты, обменивались ими и брали в видеопрокате.
Читайте также: Идеальные подарки для любителей путешествий. Фото
Из школы мы неслись домой, чтобы покормить своего электронного любимца.
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