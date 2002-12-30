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Раздел: Фоторепортажи  
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Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. ФотоИ красавицы оказываются за решеткой.

Красота производит на людей такое чарующее впечатление, что может оправдать в их глазах даже преступления. «Самый красивый в мире преступник» Джереми Микс благодаря одному магшоту стал звездой подиумов и соблазнил дочь владельца Topshop Хлою Грин, а «заключенный-милашка» Мехи Аланте Лаки получил модельный контракт. Представляем фотографии женщин-преступниц, которые могли бы последовать их примеру, бросить банды и кражи и честно зарабатывать своей внешностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Модель Анджела Коутс (Angela Coates), арестованная за нарушение общественного порядка. Округ Декалб, штат Джорджия, 2014 год.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Округ Эйда.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Тони Ли Хопкинс арестовали за работу стриптизершей. Хьюстон.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


В 2011 году королеву красоты Лорену Таверу (Lorena Tavera) арестовали по подозрению в краже: предположительно она украла футболку за 69 долларов из магазина Dillard’s. Город Эль-Пасо, Техас.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Звезде развлечений для взрослых Веронике Родригес 19 лет, она арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Флорида, 2010 год.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Сару Сирайт арестовали за неявку в суд. Литтл-Рок, Арканзас.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


20-летняя Мирелла Понс из камбоджийской преступной группировки «Банда маленьких мошенников» в Калифорнии. Полицейские задержали ее в автомобиле, где находились младенец и заряженный пистолет. Фото Миреллы из полицейского участка стало вирусным в соцсетях, некоторые даже предложили внести за девушку залог. Одна из татуировок Миреллы на груди гласит: «Любовь — это боль».

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Алисса Бэтрик из Северной Каролины попадала в участок не один раз.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


Бывшая школьная учительница из Техаса Хейли Ноэль Уей в феврале 2017 года призналась в сексуальной связи с учениками.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото


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20-летнюю Шэннон Чапиллу обвинили в особо тяжких преступлениях.

Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
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 Теги: красота, преступник

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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