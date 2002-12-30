Раздел: Фоторепортажи
Этих девушек называют самыми красивыми в мире преступницами. Фото
И красавицы оказываются за решеткой.
Красота производит на людей такое чарующее впечатление, что может оправдать в их глазах даже преступления. «Самый красивый в мире преступник» Джереми Микс благодаря одному магшоту стал звездой подиумов и соблазнил дочь владельца Topshop Хлою Грин, а «заключенный-милашка» Мехи Аланте Лаки получил модельный контракт. Представляем фотографии женщин-преступниц, которые могли бы последовать их примеру, бросить банды и кражи и честно зарабатывать своей внешностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Модель Анджела Коутс (Angela Coates), арестованная за нарушение общественного порядка. Округ Декалб, штат Джорджия, 2014 год.
Округ Эйда.
Тони Ли Хопкинс арестовали за работу стриптизершей. Хьюстон.
В 2011 году королеву красоты Лорену Таверу (Lorena Tavera) арестовали по подозрению в краже: предположительно она украла футболку за 69 долларов из магазина Dillard’s. Город Эль-Пасо, Техас.
Звезде развлечений для взрослых Веронике Родригес 19 лет, она арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Флорида, 2010 год.
Сару Сирайт арестовали за неявку в суд. Литтл-Рок, Арканзас.
20-летняя Мирелла Понс из камбоджийской преступной группировки «Банда маленьких мошенников» в Калифорнии. Полицейские задержали ее в автомобиле, где находились младенец и заряженный пистолет. Фото Миреллы из полицейского участка стало вирусным в соцсетях, некоторые даже предложили внести за девушку залог. Одна из татуировок Миреллы на груди гласит: «Любовь — это боль».
Алисса Бэтрик из Северной Каролины попадала в участок не один раз.
Бывшая школьная учительница из Техаса Хейли Ноэль Уей в феврале 2017 года призналась в сексуальной связи с учениками.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
20-летнюю Шэннон Чапиллу обвинили в особо тяжких преступлениях.
Красота производит на людей такое чарующее впечатление, что может оправдать в их глазах даже преступления. «Самый красивый в мире преступник» Джереми Микс благодаря одному магшоту стал звездой подиумов и соблазнил дочь владельца Topshop Хлою Грин, а «заключенный-милашка» Мехи Аланте Лаки получил модельный контракт. Представляем фотографии женщин-преступниц, которые могли бы последовать их примеру, бросить банды и кражи и честно зарабатывать своей внешностью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Модель Анджела Коутс (Angela Coates), арестованная за нарушение общественного порядка. Округ Декалб, штат Джорджия, 2014 год.
Округ Эйда.
Тони Ли Хопкинс арестовали за работу стриптизершей. Хьюстон.
В 2011 году королеву красоты Лорену Таверу (Lorena Tavera) арестовали по подозрению в краже: предположительно она украла футболку за 69 долларов из магазина Dillard’s. Город Эль-Пасо, Техас.
Звезде развлечений для взрослых Веронике Родригес 19 лет, она арестована по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Флорида, 2010 год.
Сару Сирайт арестовали за неявку в суд. Литтл-Рок, Арканзас.
20-летняя Мирелла Понс из камбоджийской преступной группировки «Банда маленьких мошенников» в Калифорнии. Полицейские задержали ее в автомобиле, где находились младенец и заряженный пистолет. Фото Миреллы из полицейского участка стало вирусным в соцсетях, некоторые даже предложили внести за девушку залог. Одна из татуировок Миреллы на груди гласит: «Любовь — это боль».
Алисса Бэтрик из Северной Каролины попадала в участок не один раз.
Бывшая школьная учительница из Техаса Хейли Ноэль Уей в феврале 2017 года призналась в сексуальной связи с учениками.
Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото
20-летнюю Шэннон Чапиллу обвинили в особо тяжких преступлениях.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1220
0
Оставьте свой комментарий